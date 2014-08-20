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العثور على 3 جثث مقطوعة الرأس بشمال سيناء.. ومصدر: لا يحمل صبغة «داعش»

  • مصر
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قال مصدر أمني بمحافظه شمال سيناء، الثلاثاء، إنه تم العُثور على جثث 3 أشخاص مقطوعه الرأس قرب مدينه رفح، فيما نفي المصدر أن يكون الحادث يحمل صبغه تنظيم «الدوله الإسلاميه» المعروف إعلاميا باسم «داعش».

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات لـ«العربية نت» أنه تم العثور على جثتين، الثلاثاء، فيما تم العثور على جثه ثالثة مقطوعة الرأس، بقريه المهدية، جنوب رفح، مشيرا إلى أنه لم يتم التعرف على هويه الجثث الثلاث.

وبحسب سكان محليين وشهود عيان، فان الجثث تعود لثلاثه من اهالي المنطقه كانوا من ضمن 4 اختطفهم مجهولون قبل 3 ايام. ولم يتسن معرفه مصير الشخص الرابع المختطف .

ويتحفظ المصدر الأمني والسكان المحليون على الإفصاح عن هويه المخطوفين، لأسباب أمنية.

وقال المصدر الأمني إنه يجري التحقيق في الحادث، مشيرا إلى أن الترجيحات الأمنية تشير إلى أن ثمه خلافات بين جماعات مسلحة وراء الحادث، نافيا أن تكون عمليات القتل تحمل صبغة تنظيم «داعش».

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