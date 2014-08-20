الشرطة الأمريكية تطالب بـ«مظاهرة تأييد» لوقف العنف في فيرجسون

ذكرت الشرطة الأمريكية، الثلاثاء، أنه يتعين على سكان مدينة فيرجوسون في ولاية ميزوري، التي تتعرض لأعمال شغب، التظاهر نهارًا للدعوة إلى الهدوء والنأي بأنفسهم عن الاحتجاجات العنيفة، التي أسفرت عن القبض على 31 شخصًا خلال الليل.

وتواصلت الاشتباكات التي تغذيها أسباب عرقية، والمستمرة منذ أكثر من أسبوع، عقب إطلاق النار على شاب أسود أعزل من جانب ضابط شرطة أبيض، مساء الاثنين، بعد رفع حظر التجوال.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الشاب القتيل مايكل براون، 18 عامًا، الاثنين، بحسب محامين وأسرة القتيل.

ومن المتوقع أن تجتمع هيئة محلفين كبرى، الأربعاء، لتقييم إمكانية توجيه اتهامات إلى ضابط الشرطة الذي أطلق النار على «براون».

في غضون ذلك، أطلق ضباط شرطة النار على رجل أسود آخر، بالقرب من سانت لويس، فأردوه قتيلًا. وتردد أن الرجل، 23 عامًا، سرق مشروبي طاقة وحلويات من متجر، وأنه لوح بسكين لضباط الشرطة، الذين كانوا يواجهونه.

وبالرغم من أن ذلك الحادث لم يقع في فيرجوسون، إلا أنه تسبب في عشرات الاحتجاجات بموقع حدوثه، كما أن تورط ضباط شرطة بيض يمكن أن يزيد الاضطرابات.