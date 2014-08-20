5 سيدات يؤسسن حركة شعبية تحمل اسم «تحيا مصر»

دشنت خمس سيدات من حركة شعبية سياسية تحمل اسم «تحيا مصر» وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم، الثلاثاء، بمقر مركز إعداد القادة بالجزيرة.

وقالت نيرفانا الشافعي، إحدى مؤسسات الحركة، إن الحركة تهدف إلى لم شمل القوى الوطنيه بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين والوقوف على أوضاع الشعب المصري مع الحرص على توعية المواطنين من خداع أصحاب المصالح الشخصية.

وأكدت الحركة في بيان لها «أنه في خضم الحراك السياسي الذي شهدته مصر عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو المجيدتين ظهرت على الساحة بعض التجمعات التي تتسابق لحجز مكانها في الحياة السياسية دون إعلاء المصلحة الوطنية وفي ظل هذا المشهد الضبابي قررت 5 سيدات مصريات ليس لهن أي خلفية سياسية محددة ولا تحكمهن أية مصالح مع أي طرف من الأطرف تأسيس حركة شعبية سياسية وطنية تستهدف دعم مؤسسات الدولة وإحياء روح الوطنية وخدمة المواطن البسيط في الشارع».

وأَضاف البيان: «اخترنا تحيا مصر اسما لحركتنا لما تحمله هذه العبارة من عزة وإصرار على بناء مصر الجديدة التي تليق بحضارة وعظمة هذا الشعب الأصيل وحركة تحيا مصر خرجت من رحم ثورة 25 يناير و30 يونيو لدعم الإصلاح السياسي والاجتماعي للوقوف كحائط سد ضد أعداء النجاح وليكون شعارنا دائما تحيا مصر».