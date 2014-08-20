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المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تعتمد إستراتيجية لتعزيز العمل المؤسسي

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المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تعتمد إستراتيجية لتعزيز العمل المؤسسي المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تعتمد إستراتيجية لتعزيز العمل المؤسسي

    عززت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود الارتقاء بالعمل المؤسسي كجزء من خطتها التطويرية الشاملة بهدف تحقيق أعلى معدلات الأداء والتميز وترسيخ المفهوم المؤسسي وتحقيق الجودة في مختلف الخدمات المقدمة للمرضى ومنسوبيها، من خلال  تطوير كافة الأنظمة واللوائح.

وأوضح مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر أن المدينة الطبية أطلقت هذه البرامج والمشاريع التطويرية من خلال الاستعانة بذوي الخبرة والمتخصصين في واستقطاب الكفاءات المختصة في العمل المؤسسي، وتشمل  البرامج تطوير السياسات والإجراءات والأنظمة لإعداد برنامج مؤشرات الأداء ومتابعتها، وتخصيص فرق العمل الخاصة بتطوير الأداء ومتابعة نشاطاتها واعداد المعايير ومراجعة الهياكل التنظيمية لإدارات المدينة الطبية، وتحديد نوع الاتصال الإداري ونطاق الصلاحيات بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة ومراجعة الصلاحيات بشكل دوري لضمان فعاليتها.

وكان مجلس إدارة المدينة الطبية قد أقر  مؤخراً الخطة الاستراتيجية لتطوير أداء العمل وإجراءاته.

وأضاف د. العمر أن المدينة الطبية استحدثت  إدارة المعايير والأداء، لتحقيق نهجها المؤسسي، وتقوم  إدارة المعايير كجزء من مهامها الأساسية بالدعم الاداري في شتى البرامج التطويرية والتنظيمية.

من جانبه، صرح المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية، الدكتور عبدالرحمن بن محمد المعمر، بأن  تفعيل العمل المؤسسي، يعزز  الرؤية والمنهجية لتطوير كفاءة إجراءات العمل ومعاييره.

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