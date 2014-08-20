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بالفيديو .. هل تجاهل أربيلوا مصافحة كاسياس قبل السوبر الإسباني؟

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بالفيديو .. هل تجاهل أربيلوا مصافحة كاسياس قبل السوبر الإسباني؟ بالفيديو .. هل تجاهل أربيلوا مصافحة كاسياس قبل السوبر الإسباني؟

قبل انطلاق مباراة كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد .. أظهرت الكاميرات في النفق المؤدي للملعب فهل تجاهل ألفارو أربيلوا الظهير الأيمن مصافحة إيكر كاسياس حارس وقائد الفريق؟

وربطت تقارير بين تجاهل أربيلوا وكاسياس المشادة "الإلكترونية" التي حدثت بين اللاعبين الأسبوع الماضي.

فقد قام أربيلوا بإعادة تغريد صورة تسخر من كاسياس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (Twitter) وتصف الحارس المخضرم بأنه "ورم في الفريق".

وأشارت الأنباء أن كاسياس أبدى ضيقا مما حدث، قبل أن يخرج أربيلوا ويعتذر لكاسياس.

ورغم الاعتذار .. أربيلوا قام بتشجيع وتحميس اللاعبين في النفق المؤدي للملعب ثم جاء عند كاسياس ولم يتضح إن كان تجاهله .. أو على أقل تقدير مصافحة باردة بين اللاعبين.

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فيديو اليوم السابع

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