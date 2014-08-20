بالفيديو .. ليلة ' غير سوبر ' لريال مدريد أمام أتليتكو

أحبط أتليتكو مدريد مضيفه ريال مدريد في مواجهة الفريقين بذهاب كأس السوبر الإسباني بعد تعادلهما إيجابيا 1-1 على ملعب سنتياجو برنابيو يوم الأربعاء.

ليلة ريال مدريد لم تكن سوبر، إذ فقد كرستيانو رونالدو نجمه الأول بعد 45 دقيقة وحل بدلا منه جيمس رودريجيز، كما أنه لم يظهر خشونة هجومية أمام مرمى الضيوف.

ونجح جيمس رودريجيز في تسجيل أول أهدافه مع ريال مدريد في الدقيقة 81 بعد ارتباك دفاعي لأتليتكو، سدد من داخل المنطقة ارتطمت في الدفاع وسكنت الشباك.

ولكن فرحة جيمس لم تكتمل بعد التعادل السريع والقاتل الذي أحرزه راؤول جارسيا بالكعب في شباك ريال مدريد بالدقيقة 88.

ركلة ركنية مميزة عن طريق كوكي، وصلت أمام المرمى لغير المراقب جارسيا حولها بالكعب في الشباك.

ويبقى التعادل السلبي في جولة الإياب الجمعة المقبل على ملعب فيسنتي كالديرون يمنح أتليتكو مدريد أول بطولات موسم 2014/2015.

غير سوبر

ريال مدريد طوال الشوط الأول لم يظهر خطورة على مرمى أتليتكو مدريد، بفضل التألق الدفاعي للروخيبلانكوس.

بل كاد دفاع الملكي أن يورط إيكر كاسياس في فرصة خطيرة ولكن الحارس المخضرم تعامل معها بثبات. (شاهد الفرصة)

وفي الشوط الثاني كاد ريال مدريد أن يخطف هدف عن طريق توني كروس، بعد ركلة حرة قوية سددها جاريث بيل وردها الحارس مويا.

وصلت الكرة أمام النجم الألماني، سدد بقوة والمرمى خال .. خرجت أعلى العارضة. (شاهد الفرصة)

ولكن جيمس أنهى الاشتباك مؤقتا بهدفه الأول بقميص ريال مدريد في الدقيقة 81.

ثم خطف جارسيا التعادل وجعل حظوظ فريقه أفضل في لقاء الإياب.

شاهد الأهداف