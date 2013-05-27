أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

"النور" يدرس قرار "الدستورية" بالسماح لقوات الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات

Google+ Print
"النور" يدرس قرار "الدستورية" بالسماح لقوات الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات "النور" يدرس قرار "الدستورية" بالسماح لقوات الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات
"النور" يرسل وفدا لزيارة سيناء وبحث تنميتها وحل أزماتها المتكررة

كتب : عبدالعزيز الخطيب منذ 46 دقيقة

قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إن اللجنة القانونية بالحزب تعكف على دراسة قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية خاصة فيما يتعلق بالسماح لأفراد القوات المسلحة والشرطة بالتصويت في الانتخابات العامة، وذلك لرفع تقرير إلى الهيئة العليا للحزب لاتخاذ اللازم.

وفي سياق متصل، يتوجه وفد من الحزب برئاسة الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، إلى سيناء يوم الخميس المقبل ولمدة يومين، للمشاركة في تقديم دراسات كاملة لحل مشاكل سيناء من جميع النواحي التنموية والأمنية والسياسية والاجتماعية.

ويعقد الحزب لقاءات مع القوي التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة، كما سيعقد عدة لقاءات جماهيرية مع أهالي ومشايخ وعواقل القبائل والشخصيات العامة والمهتمين بالشأن السياسي بالمحافظة لعرض رؤية الحزب في تعمير سيناء وللتعرف على مشكلات المحافظ وكيفية النهوض بسيناء وحل أزماتها المتكررة.

ويضم الوفد كلا من المهندس طارق الدسوقي الأمين المساعد لحزب النور، وعبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى، والدكتور طارق السهري رئيس الهيئة العليا للحزب ووكيل مجلس الشورى، وأحمد خليل مساعد رئيس الحزب للشؤون الثقافية، بالإضافة إلى بعض اللجان المتخصصة بالحزب، وكذلك عدد من أعضاء مجلس الشورى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة