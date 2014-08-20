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سعود بن صقر يعزي عبدالله مهير الكتبي بوفاة والده

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سعود بن صقر يعزي عبدالله مهير الكتبي بوفاة والده سعود بن صقر يعزي عبدالله مهير الكتبي بوفاة والده

 

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس، واجب العزاء إلى اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي قائد الوحدات المساندة وإخوانه، في وفاة المغفور له بإذن الله والدهم، وذلك بمنزل العائلة في مدينة الذيد بإمارة الشارقة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن صادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء إلى اللواء الكتبي، وأعرب سمو ولي عهد عجمان خلال زيارته منزل الفقيد في مدينة الذيد عن صادق عزائه ومواساته، راجياً الله العلي القدير أن يسكن الفقيد فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر.

وقدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة واجب العزاء إلى الكتبي وإخوانه.

كما قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية واجب العزاء إلى الكتبي وإخوانه في وفاة المغفور له بإذن الله والدهم، وذلك بمنزل العائلة في مدينة الذيد بإمارة الشارقة. وأعرب سموه عن صادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.

ورافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال تأدية واجب العزاء الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين بالديوان الأميري برأس الخيمة وفواز عبدالله بن جمعة الطنيجي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة.

وأعرب سموه عن صادق مواساته لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما رافق سمو الشيخ عبدالله القاسمي خلال تأدية واجب العزاء الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية.

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