تسليم 553 مسكناً للمستحقين في مدينة الفلاح

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنجزت بلدية مدينة أبوظبي تسليم 553 مسكناً من مساكن الفلاح للمواطنين المستحقين ضمن الدفعة الخامسة البالغ عددها 663 مسكناً، وبنسبة إنجاز تتجاوز 80%.

ونفذ فريق العمل في إدارة خدمة العملاء عملية تسليم بيتين لمواطنة ومواطن من كبار السن وذوي الإعاقة عبر خدمة السيارات المتنقلة التي توفرها البلدية لعملائها من دون الحاجة للحضور إلى مركز البلدية لإتمام الإجراءات، ويأتي هذا الأمر تأكيداً لحرص البلدية على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتفعيل الخدمة الحضارية التي أطلقتها والمتمثلة في تسخير سيارات الخدمة المتنقلة التي تستطيع البلدية بموجبها إيصال خدماتها لعدد من شرائح المجتمع ككبار السن وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مقرات وجودهم ومنازلهم دون أي عناء.

وأتم فريق البلدية جميع الإجراءات في منزل المواطنين وتم تسليمهما مفتاح البيت نظرا لاحتواء سيارة الخدمة المتنقلة على جميع التجهيزات المكتبية التي تؤهل الموظفين لتقديم الخدمات على أتم وجه.

ورفع خالد حمد المنصوري المقيم في منطقة الخالدية بأبوظبي، وعزة راشد المحرزي المقيمة في مدينة محمد بن زايد، وهما المواطنان اللذان استلما مفاتيح بيوت الفلاح في منزليهما، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لقيادة الدولة الرشيدة، وحرصها الدائم على توفير كل أسباب العيش الكريم للمواطنين، مؤكدين أن قيادتنا الحكيمة لا تدخر وسعا في سبيل إسعاد شعب الإمارات.

وأضافا أنهما يشعران بالسعادة والفخر للمكرمات التي تقدمها قيادتنا لأبناء الشعب وكذلك للخدمات المتقدمة والعصرية التي توفرها حكومة أبوظبي للمواطنين والمقيمين.

بلدية الغربية توزع 52 مسكناً بمدينة السلع الجديدة على المستحقين اليوم

تبدأ صباح اليوم بلدية المنطقة الغربية توزيع 52 مسكناً بمدينة السلع الجديدة على المواطنين المستحقين.

وقال خليفة سالم المنصوري مدير عام بلدية المنطقة الغربية بالإنابة أنه سيتم بمركز الخدمات الحكومية المتكامل تم بمنطقة السلع استلام الأوراق الثبوتية من المستحقين لتخليص إجراءاتهم بأسرع وقت، مع تقديم خدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن سكنهم، بحيث يذهب موظف خدمة العملاء إلى المستحقين من هذه الفئة إلى مكان إقامتهم لاستلام الأوراق المطلوبة والتي تضم صورا من خلاصة القيد والجواز والهوية بالإضافة إلى صورة شخصية، لافتاً إلى أنه تم تسخير كافة الإمكانات لتقديم الخدمات بالشكل المطلوب والتي تحقق تطلعات المواطنين، ورضاهم التام.

دعم

ولفت إلى أنه سيتم تسليم كل مواطن مفتاح مسكنه الجديد والأوراق الخاصة بتسجيل اشتراك الكهرباء والماء وكذلك العقد الخاص بالصيانة، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي توليه حكومتنا الرشيدة للمشاريع السكنية المتعددة التي تسهم في إرساء مجتمعات متكاملة، وتوفير الرخاء والرفاهية لأبناء الوطن من خلال توفير مقومات العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الدولة، وتوفر خيارات سكن متنوعة تلبي متطلبات الأسر والعائلات في المنطقة الغربية على أكمل وجه.