بناء أسوار مساكن تضررت بهبوط التربة في كلباء

اعتمد المجلس التنفيذي في الشارقة مقترحاً بإعادة بناء الأسوار للمساكن المتضررة من هبوط التربة في مدينة كلباء ووضع آليات مناسبة وناجعة تساهم في تقوية التربة، كما اعتمد المجلس مشروعات من شأنها تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة الشارقة ومنها الحساب الختامي للسنة المالية 2013.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي ترأسه سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي صباح أمس في مكتب سمو الحاكم، واستعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه وبعد تصديقه على محضر اجتماع الجلسة السابقة له عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة.

واعتمد المجلس مشروعات من شأنها تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة ومنها الحساب الختامي لسنة المالية 2013 .. واستعرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية أمام المجلس تقريراً تفصيلياً عن الحساب الختامي لسنة 2013.

مناسيب الأراضي

وعرض المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان على المجلس نتائج مسح الدائرة لمناسيب الأراضي في منطقة المفرق بمدينة كلباء للوقوف على أسباب ­­­­­هبوط التربة بالمنطقة المذكورة، والذي تسبب بوجود ميل في الأسوار الخاصة بمساكن أهالي المنطقة.

وقدم الطنيجي مقترحاً بإعادة بناء الأسوار للمساكن المتضررة من هبوط التربة، واعتمد المجلس المقترح المقدم، كما استمع لعدد من التوصيات التي تقدم بها أعضاء المجلس التنفيذي، والتي من شأنها معالجة مشكلة هبوط التربة من خلال وضع آليات مناسبة وناجعة تساهم في تقوية التربة.

وحرصاً من المجلس التنفيذي على الوقوف على أفضل الممارسات والخدمات التي تقدمها الدوائر والمؤسسات المحلية في الإمارة للتسهيل على المتعاملين أطلع سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية المجلس على تقرير يتضمن نتائج تجديد رخص الأعمال إلكترونياً.

وأشار السويدي أنه بعد موافقة المجلس التنفيذي على تطبيق نظام التجديد الإلكتروني لرخص المعاملات عبر مكاتب تسهيل وعبر التطبيقات الذكية بهدف التسهيل على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد عليهم، منحت دائرة التنمية الاقتصادية 5 مكاتب تسهيل صلاحية تجديد رخص الأعمال بالإضافة لقيام المستثمرين بالتجديد المباشر عبر الأنظمة الذكية «المستثمر الذكي».

وأكد السويدي أن تطبيق نظام التجديد عن طريق مكاتب تسهيل والمستثمر الذكي أدى إلى انخفاض معدل الطلب على التجديد بمكاتب الدائرة في مقابل ارتفاع معدلات التجديد في تلك المكاتب وبلغ ارتفاع معدل التجديد في الربع الأول من 2014 إلى 85 بالمئة وإلى 7 بالمئة في الربع الثاني من 2014 وانخفض معدل التجديد في مكاتب الدائرة بنسبة 9 بالمئة في نهاية ديسمبر 2013 وإلى 28 بالمئة في نهاية يونيو 2014.

وانتهى السويدي في عرضه إلى عدد من التوصيات التي من شأنها تطوير نظام التجديد الإلكتروني وتم اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي.

موافقة

ووافق المجلس على أسماء المرشحين لبرنامج الدبلوم المهني في مجال الأرشفة، والذي ينظمه مركز الشارقة للوثائق والبحوث والبالغ عددهم 28 موظفاً من دوائر ومؤسسات إمارة الشارقة ويأتي هذا البرنامج انطلاقاً من حرص المجلس التنفيذي على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وظيفياً وعملياً وصقلها بالمهارات الضرورية في مجال الأرشفة.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اعتمد المجلس المقترح المقدم من القيادة العامة لشرطة الشارقة بشأن تغيير مسمى رسوم فحص النظر إلى رسوم الفحص الطبي.