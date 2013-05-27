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"الأمن القومي" بالشورى تستدعي ميرفت التلاوي بسبب "تمرد"

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"الأمن القومي" بالشورى تستدعي ميرفت التلاوي بسبب "تمرد" "الأمن القومي" بالشورى تستدعي ميرفت التلاوي بسبب "تمرد"
وكيل اللجنة: "إزاي ميرفت تسمح لأمن الدولة وتمرد للدعوة للخروج ضد الرئيس في يونيو"

كتب : هبة أمين منذ 44 دقيقة

وجه النائب سعد عمارة، وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشوى عن حزب الحرية والعدالة، انتقادات لاذعة إلى ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لاستعانتها بأحد ضباط أمن الدولة السابقين للحديث في إحدى الدورات التدريبية للرائدات الريفيات في دمياط عن حركة "تمرد"، وقيامه بتوزيع استمارات الحركة على المتدربات.

وتساءل عمارة، خلال مؤتمر صحفي، "كيف تسمح ميرفت التلاوي بذلك، وتستعين برجل أمن الدولة ليحاضر في دورة عن التثقيف السياسي ويتحدث بسلبية عن الرئيس مرسي؟".

وتابع "هذا الرجل كان يطالب المشاركات للخروج ضد الرئيس يوم 30 يونيو المقبل باعتباره اليوم الفصل لهذا النظام".

وأبدى استياءه من أن تتجول دورة تثقيفية يقوم بها المجلس القومي للمرأة ذو الصفة الرسمية أن يتحدث عن الخلافات السياسية وينحاز لحملة "تمرد"، بالرغم من أن المجلس القومي يمثل الدولة المصرية.

وأكد أنه سيتم استدعاء "التلاوي" بعد عودتها من الخارج لتوضيح موقفها من هذا الأمر ولمعرفة ما يدور في الدورات التدريبية التي ينظمها المجلس على مستوى الجمهورية.

وشدد على أن إحدى المشاركات في الدورة التدريبية انزعجت من كلام رجل أمن الدولة عن الرئيس و"تمرد"، وقامت بإبلاغنا بما حدث وبدورنا سنستدعي الجهة المتهمة بذلك.

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