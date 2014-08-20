المرصد السوري: أكثر من 6 آلاف مقاتل انضموا لـ«داعش» في يوليو

ذكر المرصد السوري للحقوق الإنسان أن نحو 6300 مقاتل انضموا إلى معسكرات التدريب لتنظيم الدولة الإسلامية منذ الشهر الماضي، في محافظتي حلب والرقة، شمالي سوريا.

وأفاد المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له، أن خمسة آلاف من المقاتلين الجدد هم من الجنسية السورية، من بينهم نحو 800 مقاتل، كانوا مقاتلين سابقين في صفوف الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة النصرة، تنظيم القاعدة في بلاد الشام، والبقية متطوعون جدد في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

وتابعت المجموعة، التي تجمع تقاريرها بناء على آخر التحديثات من شبكة من النشطاء في أنحاء سوريا، أن الباقين وعددهم 1300 من حملة جنسيات مختلفة وغالبيتهم دخلوا عبر الأراضي التركية.