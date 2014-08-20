أسماء المنور تحافظ على "مغربيّتها" في لندن

أحيت الفنانة المغربية الشّابة أسماء المنوّر حفلاً في عاصمة الضباب لندن، شاركها فيه الفنان السعوديّ جابر الكاسر والفنان القطريّ فهد الكبيسي.

وحقق الحفل نجاحاً كبيراً، إذ حضرته أعداد مهمّة من الجّالية العربية المتواجدة بلندن، فيما تألّقت المنوّر بقفطان مغربيّ عصريّ أصفر اللون، وحرصت على مشاركة معجبيها الاستعدادات النّهائية للحفل عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك".

يُذكر أنّ أسماء طرحت في أواخر شهر تموز/يوليوز الماضي على اليوتيوب أغنية خليجية جديدة، من كلمات تركي المشيقح وألحان عصام كمال وتوزيع زيد عادل ومكس جاسم محمد.