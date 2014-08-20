نجمات هوليوود يواجهن تحدي وعاء الماء المثلج

تشاركت نجمات هوليوود، واحدة تلو الأخرى، فيديوهات تحدي وعاء الماء المثلج عبر صفحاتهن على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتنوعت الأمكان التي إختارتها النجمات لتصوير هذا الفيديو، حيث اختارت Rita Ora أن تقوم بذلك في الشارع في نيويورك، فيما فضلت Britney Spears أن تصور الفيديو على البحر،و Lady Gaga وMiley Cyrus في المنزل.

وبدورها قبلت Selena Gomez تحدي نجمتها التي سبقتها الى ذلك Taylor Swift.

يذكر أن تحدي وعاء الماء المثلج يتمثل في أن يقوم المتحدي بسكب وعاء من الماء المثلج فوق رأسه ويتبرع بـ 100 دولار لصالح حملة تهدف إلى نشر الوعي حول مرض التصلب العضلي الجانبي وجمع التبرعات لمكافحته.