نجم "ستار أكاديمي 9" السعودي عبد العزبز يطلق أغنية جديدة

أكّد الفنان السّعودي الشاب عبد الله عبد العزيز أحد نجوم ستار أكاديمي 9 أنه بصدد تقديم أغنية جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة بعنوان "العيون الممكنة"، والتي من المنتظر أن يقوم بتصويرها "فيديو كليب"، وهي من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ ومن ألحان عصام كمال.

أما عن صدى أغنية "بغني"، التي قدّمها قبل أشهر، كأوّل عمل يُهديه إلى جمهوره، بعد مشاركته في "ستار أكاديمي"، فيقول عبد العزيز: "الأغنية حظيت بالكثير من النجاح في الإذاعات عبر برامج المسابقات، وكذلك تمّ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد طرحتها تلبية لرغبة الملحن ناصر الصالح وكاتب الكلمات الشاعر عبد اللطيف آل الشيخ، اللذين طلبا منّي أن أقدّم أغنية طربيّة لكي تُظهر قدراتي الصوتية".

وعن سبب تأخّره في طرح أيّ أغنية بعد أغنية "بغني"، قال النجم: "رغبة منّي في أن تحظى الأغنية بحظها الوافر من المتابعة الجماهيريّة، خصوصاً أنني أفضّل اتباع سياسة تباعد الفترة بين أيّ أغنية أطرحها مع التي تليها، لأنّ السّاحة الفنّية الغنائية تشهد توالد العديد من الأصوات، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة جسر يعبر منه الكثيرون من الفنانين إلى فضاءات الأغنية".

وتابع: "إن حالة "التفريخ" المُستمر للعديد من الفنانين من هذا الجيل تحتاج إلى أن يبحث الفنان عن التميّز، وإلى ألا يدخل في موجة طرح الأعمال لمجرد تسجيل اسمه ضمن ركب الفنانين فقط، بل ليظهر بصورة مختلفة عن البقيّة، وليبرز وسط حالة الازدحام التي تشهدها ساحة الأغنية".

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