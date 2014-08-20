"مطر حمص" في فيلم جديد من وسط الدّمار

يستعدّ المخرج جود سعيد لتصوير فيلمه الجديد "مطر حمص" خلال الأسبوع المقبل، عن قصّة للصحافيّة سهى مصطفى بعنوان "وقت للاعتراف"، والسيناريو لعلي وجيه وجود سعيد، بمشاركة كلّ من سهى مصطفى وسماح قتّال.

ويُرافق الشريط مجموعة من الشخصيات، تعيش أزمة حمص القديمة، خلال الفترة ما بين فبراير ومايو 2014، حين خرج المسلّحون وانتهى القتال. أمّا بطلَي الحكاية، فهما: يوسف وهدى اللذان يُحاولان النّجاة وابتداع الحياة وسط الموت والدمار، برفقة طفلين وعدّة شخصيات.

ويتناول الفيلم حكاية خياليّة تستند إلى واقع الحرب، وتنطلق عبر الزمان والجغرافيا لرواية الأحداث السوريّة وفق مستويات متعدّدة، تحتفي بالأمل والحياة والحبّ.

وسيؤدّي الأدوار في الفيلم كلّ من: محمد الأحمد، ولمى الحكيم، وحسين عبّاس، ومحسن عبّاس، وكرم الشعراني، ومصطفى المصطفى، ونسرين فندي، ويامن سليمان، وهلا بدير، وروجينا رحمون..

يُشار إلى أنّ جود سعيد مخرج سوري شابّ، قدّم العديد من الأفلام السوريّة مثل "مرّة أخرى"، و"صديقي الأخير"، و"بانتظار الخريف" الذي يُنتظر عرضه قريباً.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"