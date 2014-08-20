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وفاة الشّاعر الفلسطيني سميح القاسم

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وفاة الشّاعر الفلسطيني سميح القاسم وفاة الشّاعر الفلسطيني سميح القاسم

الأربعاء 20-08-2014 01:51

توفّي الشاعر الفلسطيني سميح القاسم بعد صراع مع مرض سرطان الكبد، الذي أصابه قبل 3 أعوام من وفاته، حيث كان يرقد في مستشفى بمدينة "صفد" في منطقة الجليل بالشمال الإسرائيلي، لتلقّي العلاج الكيمياوي.

وأصدّر الشاعر خلال حياته أكثر من 80 كتاباً، معظمها دواوين شعر ونثر وأعمال مسرحية شهيرة، كما كتب قصائد معروفة وتغنى في العالم العربي، منها القصيدة التي غنّاها الفنان مرسيل خليفة وهي "منتصب القامة أمشي".

وحاز القاسم على العديد من الجوائز منها: "غاز الشعر" من إسبانيا، وعلى جائزتين من فرنسا، و"جائزة البابطين" الشهيرة، وجائزة "وسام القدس للثقافة"، و"جائزة نجيب محفوظ" من ، و"جائزة السلام"، و"جائزة الشعر" الفلسطينية.

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سيدتي

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