رئيس جامعة جنوب الوادى: شباب مصر عمادها ومستقبلها‎

رئيس جامعة جنوب الوادي : شباب الجامعات عماد مصر ,ومستقبلها واشكر طلاب جامعة جنوب الوادى وأولياء أمورهم

أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي أن شباب الجامعات هم عماد مصر وأمل المستقبل مقدما الشكر لهم على ما قدموه خلال العام الدراسي من جهد وحفاظ على جامعاتهم ،وأشاد بطلاب جامعة جنوب الوادي وأولياء أمورهم وأبناء محافظة قنا في الحرص الشديد على منشآت الجامعة وأمنها، مؤكدا انه تلقى اتصالات كثيرة من ابناء قنا المخلصين من خارج الجامعة لمساعدتنا.

وأضاف ان طلاب الجامعة جميعهم كانوا حريصون على إعلاء راية جامعاتهم طوال العام الدراسي من خلال تفوقهم المستمر فى كافة الأنشطة الطلابية التى اقيمت فى رحاب الجامعة ،وأضاف رئيس الجامعة الى ان الفترة القادمة تستوجب علينا العمل المتواصل وان نضع ايدينا معا فى صنع مستقبل كبير لمصر وان نساعد القيادة السياسة فى تنفيذ مشروعات مصر

> المستقبلية دون النظر الى اى توجه فنحن جميعا نعمل فى منظومة عمل ترفع من اسم مصر ، جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات المصرية بطلاب الجامعات الذي أقيم بمعهد إعداد القادة بحلوان اليوم .

ويذكر أن رئيس الجامعة قد افتتح مؤتمر البيئة الدولي الثاني صباح اليوم بحضور اللواء احمد عبد الله محافظ البحر والدكتور سلطان ابو عرابي امين عام اتحاد الجامعات العربية والدكتور رافت محمود الامين المساعد لاتحاد الجامعات العربية ونخبة كبيرة من علماء البيئة بالوطن العربي والذى سيستمر الى يوم الخميس القادم .