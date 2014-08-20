كتائب القسام تقصف القدس المحتلة بصاروخ ” أم75 “

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسئوليتها عن قصف مدينة القدس المحتلة وعدد من المدن والمستوطنات الإسرائيلية ردا على استئناف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت كتائب القسام فى بيان غسكري أنها قصفت مدينة القدس المحتلة بصاروخ “أم 75″ وبئر السبع (جنوب إسرائيل) بصاروخي جراد وكريات ملاخي ب3 صواريخ جراد والمجدل شمال قطاع غزة ب3 صواريخ قسام.

وكانت كتائب القسام قصفت قبل نحو نصف ساعة تل أبيب ومطار بن جوريون وعدد من المدن والمستوطنات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة بعشرات الصواريخ ردا على استئناف الجيش الإسرائيلي لغاراته على القطاع مما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات في أنحاء متفرقة من القطاع بحسب مصادر طبية.

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