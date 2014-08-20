عم ميخائيل.. النجار

مسقط رأسى قرية صغيرة من قرى محافظة المنوفية التى قد تكون أكثر محافظات مصر كثافة سكانية، وقراها قريبة من بعضها حتى إن بعض القرى لا يفصلها عن بعضها إلا أقل من كيلومتر، بل إن بعض القرى متلاصقة، ومن هذه القرى المتلاصقة سلامون بحرى وسلامون قبلى اللتان ينتمى إلى واحدة منهما عم ميخائيل، نجار السواقى، صاحب منحل عسل صغير، وهو فى نفس الوقت محل ثقة أهل القرى المتجاورة، التى قد تكون سبعا أو ثمانى، ومنها القرية التى ولدت فيها.

وقد أطلقت على عم ميخائيل لقب أمين سر القرى المتجاورة التى منها السلامونيون وكفر حجازى - قريتنا- وكفر دنشواى ودنشواى وقرى أخرى.

كان عم ميخائيل محل ثقة كل أهل تلك القرى الذين كان أغلبهم فى ذلك الوقت أميين، خاصة الجيل السابق علينا. كان الذى يزوج ابنته ويطلب «قائمة عفش» لها يودع القائمة عند عم ميخائيل، وكان الذى معه سند دين على جار أو عنده عقد إيجار أرض كانوا جميعاً يتجهون إلى عم ميخائيل يودعون لديه تلك المستندات ذات القيمة لديهم.

عم ميخائيل كان مسيحياً بطبيعة الحال، ولكن مسيحيته هذه أو نصرانيته كما يقول أهل القرى عادة، لم تمنع أن يكون محل ثقة أهالى كل تلك القرى على نحو ما ذكرت.

وليست هذه أول مرة أكتب فيها عن «عم ميخائيل». كانت المرة الأولى منذ أكثر من ثلاثين عاماً. ويبدو أن ذلك المقال القديم لفت نظر مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة.

وبسبب هذا المقال بدأت علاقة وطيدة وعميقة مع قداسته حتى آخر يوم فى حياته، وأظن أن آخر كلمات نطق بها قبل أن يلقى ربه قوله لى: «لك مودتى»، رحمه الله رحمة واسعة.

أقول هذا كله لكى أثبت أن مصر لم تعرف تلك التفرقة البغيضة بين مسلم ومسيحى إلا عندما ظهرت تيارات الإسلام السياسى وداعش وغير داعش من هذه المصائب التى حلّت بالمسلمين وخربت ديارهم وجعلتهم أضحوكة العالمين.

هل يتصور مسلم يعرف قدرا محدوداً من دينه أن قتل المسيحيين حلال وقربى إلى الله. هل يتصور مسلم يعرف قدرا من سيرة الرسول، صلى الله عليه وسلم، أن ما تقوم به الحركة الفاشية المسماة داعش من هدم للعراق وقتل الناس فى ذلك البلد الحبيب على الهوية الدينية. هل يعرف هؤلاء أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، عندما مرت عليه جنازة يهودى وكان جالساً قام واقفاً إلى أن مرت جنازة اليهودى، ولما سأله أحد الصحابة ممن كانوا معه: هل تعرف يا رسول الله أن الجنازة ليهودى جاء الرد: «أليس ذا كبد رطبة؟!» أى أليس إنساناً؟!. الإسلام كرم الإنسان بما أنه إنسان: «ولقد كرمنا بنى آدم» هل سمع هؤلاء الأشرار الذين أساءوا للإسلام كما لم يسئ إليه أحد، حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الذى قال فيه: «نحن أنبياء الله أمهاتنا مختلفات وديننا واحد» ديننا واحد. روح الدين واحدة سواء كان الدين المسيحى أو الدين الإسلامى. روح الدين لن تكون أبدا غير المحبة. المسيحية محبة والإسلام محبة والدين عموم الدين محبة وإذا انتفت المحبة انتفى معنى الدين.

لماذا يحرص هؤلاء الفاشيون الحمقى على أن يشوهوا وجه الإسلام على هذا النحو البغيض؟! هل يدفعهم توجيه من أعداء الإسلام إلى فعل ذلك؟

ليس أمرا مستبعدا.

هل هم مسلَّطون لتمزيق هذا الوطن العربى إلى شراذم ودويلات لكى تظل دائما أبدا ضعيفة، ولكى تكون لقمة سائغة فى أيدى أعداء العرب والطامعين فيهم، وهم والحمد لله كُثر، ويخططون بإحكام لكيفية تمزيق هذا الوطن، والعقبة التى تقف أمامهم الآن هى مصر وأيضاً المملكة العربية السعودية، وإن كانت نظرة القوى المعادية المتربصة بالوطن العربى تختلف وسائلها بالنسبة لكل من الدولتين، ولكن الغاية النهائية واحدة، وهى تدمير هذا الوطن وتفتيته لصالح إسرائيل ومن يرعون إسرائيل ويمدونها بالمال وبالسلاح. ويردون كل إدانة دولية تقترب منها وتفضح جرائمها بكل الوسائل السياسية وشبه القانونية مثل استعمال الفيتو. وبالمناسبة فإن أكبر عدد من استعمال حق الفيتو فى مجلس الأمن على مدار تاريخ الأمم المتحدة استعملته أمريكا لصالح إسرائيل.

هل يفعل هؤلاء الحمقى ما يفعلون من أجل تكريس ذلك كله ومن أجل مزيد من تشويه صورة الإسلام والمسلمين- ألا شاهت وجوههم وخاب سعيهم.

البغاة العصاة المجرمون الذين يقتلون المسيحيين، لأنهم مسيحيون، هل يعرفون أنه لم يرد فى القرآن اسم لسيدة إلا السيدة مريم عليها السلام: «يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين»، والقرآن الكريم به سورة كاملة اسمها «سورة مريم».

هل بعد ذلك كله يحلل «أمير المؤمنين الجديد» لأتباعه قتل المسيحيين؟!

حرام عليكم ما تفعلون بهذا الدين العظيم الذى لا تستحقون شرف حمله.