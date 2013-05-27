تسليم 100 وحدة سكنية لأصحاب حالات "الخطورة الداهمة" في 11 حيا بالقاهرة

محافظ القاهرة: لن نسمح بتوزيع الوحدات السكنية المخصصة للمحافظة إلا على مستحقيها

كتب : سلامة عامر منذ 23 دقيقة

أكد الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، أنه لن يسمح بتوزيع الوحدات السكنية المخصصة من المحافظة إلا على مستحقيها، من خلال تشكيل لجنة برئاسة العميد محسن صلاح الدين السكرتير العام المساعد وتضم أعضاء من التسكين والبحوث وشرطة المرافق وإدارات الأحياء المعنية لمقابلة المواطنين يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع لبحث حالاتهم والتعرف على مشاكلهم والتعامل مع المواطن صاحب المشكلة شخصيا دون أي وساطة.

وأشار العميد محسن صلاح الدين، إلى أنه تم خلال الأسبوع الجاري تسليم 100 وحدة سكنية لأصحاب الخطورة الداهمة في 11 حيا من أحياء القاهرة، مؤكدا عدم وجود أي حالات إخلاء خطورة داهمة بأحياء شبرا والشرابية والزاوية وروض الفرج والساحل ووسط والوايلي وباب الشعرية والسيدة زينب والخليفة وعابدين، وجاري العمل للانتهاء من حالات الخطورة الداهمة في باقي الأحياء وخاصة أحياء بولاق أبوالعلا ومنشية ناصر.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن برنامج الخطورة الداهمة أحد البرامج التي تعمل عليها المحافظة لتسكين المواطنين، إلى جانب برنامج المناطق الخطرة والزواج الحديث والإخلاء الإداري والحالات القاسية بخلاف تسكين أهالي المناطق العشوائية.