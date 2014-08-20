ننشر تقرير “المصرية لحقوق الانسان” بشأن أعمال العنف فى ذكرى “فض رابعة”

كتبت مارينا ميلاد:

> اصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تقريرًا ، حوال أعمال العنف ، التى قامت بها جماعة الاخوان فى الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة والنهضة، حيث رصد التقرير إنهم نظَّموا أكثر من 60 مظاهرة ومسيرة، و17 حالة قطع طريق وذلك بوضع إطارات مشتعلة على الطريق أو سكب زيت على الطريق وإشعاله، و3 حالات قطع طرق سكك حديدية.

> وجاء التقرير كالتالى :

> تلك الاحتجاجات أسفرت عن مقتل 14 مواطنًا، وفقًا لبيانات الطب الشرعي، وإصابة 34 آخرين، وإلقاء القبض على أكثر من 300 شخص، فضلًا عن إتلاف وحرق بعض المنشآت، تفجير أبراج الكهرباء في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، الاعتداء على بعض أقسام الشرطة كما حدث في قسم شرطة المطرية القديم وإحباط محاولة تفجير قسم شرطة العمرانية، حرق سيارة شرطة في أسوان، والاعتداء على وسائل النقل العام بحرق أحد أتوبيسات النقل العام بمنطقة حلوان.

> وكانت البلاد شهدت على مدار الأيام الماضية أعمال عنف متفرقة في عدد من المحافظات المصرية على يد تحالف دعم الشرعية، وذلك على النحو التالي: في محافظة القاهرة؛ في منطقة حلوان تم إطلاق الأعيرة النارية على رقيب شرطة من قِبل مسلحين أثناء استقلاله سيارة برفقة أقاربه، ما أدى إلى مصرعه، وفي عرب غنيم تم إطلاق الأعيرة النارية على رقيب شرطة أثناء استقلاله سيارته، ما أسفر عن إصابة أحد أصدقائه، كما أشعل ملثمون النيران في أتوبيس تابع للهيئة العامة للنقل العام بمنطقة المنشية، وفي شارع الرياض تم تفجير سيارة ملاكي.

> وفي منطقة المطرية، لقي عامل مصرعه في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المحظورة، كما أُصيب ضابط ومجندان في اشتباكات مع الإخوان، أثناء فض قوات الأمن لاشتباكاتهم مع أهالي التعاون بالمطرية، كما أُصيب أحد عناصر الإخوان برصاصة في معدته، وتم نقله لمستشفى المطرية، كما أطلق عدد من عناصر جماعة الإخوان الأعيرة النارية بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة 14 من أهالي المنطقة، كما ألقى الإخوان زجاجات المولوتوف على أفراد الأمن بمحطة مترو المطرية، ما أدى إلى اشتعال النيران بالمحطة، ولكن رجال الأمن تمكنوا من إخمادها، وكذا على مخلفات أمام قسم شرطة المطرية القديم، ما أدى إلى نشوب حريق هائل.

> أما في منطقة دار السلام فقد لقي شخص مصرعه نتيجة إصابته بطلقين ناريين نتيجة أحداث العنف في المنطقة، وفي عين شمس أصيب خمسة أشخاص في الاشتباكات التي وقعت بالمنطقة، وتم نقلهم إلى مستشفى هليوبوليس، كما أضرم مسلحون النيران في مبني حي عين شمس، ما أسفر عن حرق 3 غرف بالطابق الأول للمبنى، وفي منطقة المرج أشعلت مجموعة صغيرة من متظاهري تحالف دعم الشرعية النيران في الأشجار المواجهة لحي المرج، في محاولة منهم لإحراق مبنى الحي، أما في المعادي فقد حاول المئات من متظاهري تحالف دعم الشرعية قطع طريق زهراء المعادي بعد أن تجمعوا في نهر الطريق حاملين “شعارات رابعة” ومرددين هتافات ضد الجيش والشرطة، فضلًا عن قيام أحد المتظاهرين بإلقاء قنبلة بدائية الصنع في الطريق، وتم تفكيكها.

> وفي مدينة العبور قطعت مجموعة من شباب تحالف دعم الشرعية طريق “القاهرة – الإسماعيلية” الصحراوي، وأضرموا النيران في عدد من الإطارات المستعملة، لقطع الطريق أمام قائدي السيارات.

> من ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط يوسف ناصف وفيق طه (14عامًا – طالب)، ومحمد مصطفى محمد أحمد (18 عامًا – طالب) حال تواجدهما بمحطة مترو عين شمس وبحوزتهما قناعين بيض، وشالين أسودي اللون، وعدد (2) شمروخ، و(120) بلية صغيرة، وصور وشعارات خاصة بتنظيم الإخوان الإرهابي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها في المظاهرات الخاصة بتنظيم الإخوان .كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 34 من مثيري الشغب في عدد من المناطق بالعاصمة، منهم 17 في مصر القديمة، وضبط 6 في مدينة نصر ثان، واثنان في مدينة نصر أول بمحيط رابعة العدوية، و شخص في المرج عثر بحوزته على كميات من البنزين لتجهيز زجاجات المولوتوف وشعارات مناهضة ومبالغ مالية، كما ضبط أربعة أشخاص في مدينة 15 مايو ، وآخر في حلوان، وثلاثة في المطرية.

> وفي محافظة الجيزة، شهدت منطقة فيصل والهرم العديد من الاشتباكات بين عناصر من تحالف دعم الشرعية من جانب والمواطنين ورجال الشرطة من جانب آخر مما أسفر عن مقتل أحد عناصر تحالف دعم الشرعية ، ومواطن تصادف تواجده بالشارع أثناء الاشتباكات، وإصابة خمسة متظاهرين وضابط و3 مجندين من قوات الأمن المركزي، كما أبطل خبراء المفرقعات، مفعول قنبلتين بدائيتي الصنع، أمام البنك الأهلي بمنطقة فيصل، ما نتج عنه انفجار محدود، دون وقوع أية إصابات.

> وفي منطقة أرض اللواء؛ أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تفجير نقطة شرطة أرض اللواء بالعجوزة، كما لقي مواطنان مصرعهما نتيجة طلق ناري، وفي مدينة 6 أكتوبر لقي شخص مصرعه نتيجه إصابته بطلق ناري، وفي العمرانية أحبطت قوات الأمن محاولة تفجير قسم شرطة العمرانية، بعد إبطال مفعول قنبلتين تم العثور عليهما بحوزة متهم، أثناء محاولته تفجير القسم، وفي البدرشين توقف حركة القطارات بعد إشعال عناصر تحالف دعم الشرعية النار على القضبان.

> وكانت قد كشفت تحقيقات نيابتي شمال وجنوب الجيزة عن تحريض عناصر جماعة الإخوان على العنف وتوزيع أموال على المتظاهرين في ذكرى أحداث رابعة العدوية والنهضة، 14 أغسطس، وأفادت التحقيقات بأن قوات الأمن نجحت في القبض على 6 ضمن العناصر المثيرة للشغب بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، فضلاً عن القبض على 3 من عناصر الإخوان بحوزتهم 25 ألف جنيه و5 شيكات قيمتها 50 ألف جنيه في أثناء توزيع أموال علي المواطنين.

> كما ألقت القبض على إخواني كان بحوزته 4 طلقات خرطوش أعلى الطريق الدائري المؤدي إلى منطقة الوراق، كما طلبت النيابة تحريات رجال جهاز الأمن الوطني حول واقعة حريق أنصار الإخوان لأتوبيسين تابعين لهيئة النقل العام أثناء وقوفهما داخل المحطة بشارع السودان.

> وضبطت مباحث العجوزة، برئاسة الرائد كريم على 5 متهمين من المشاركين في المسيرة، فيما أكدت التحريات الأولية أن اشتباكات نشبت بين قوات الأمن والمشاركين في المسيرة، بعد قطعهم الطريق أعلى كوبري ناهيا وتسببهم في توقف الحركة المرورية. كما القت قوات الأمن بمدينة 6 أكتوبر، بالجيزة القبض على 6 من المشاركين فيها، بعد اشتباكات بين الجانبين.

> وفي محافظة الفيوم؛ أصيب طفل يبلغ من العمر 12 عاما، في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، بجوار الحديقة الدولية بمدينة الفيوم، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج، كما أبطل رجال المفرقات مفعول خمس عبوات أخرى وضعها مجهولون بجوار سور الحديقة الدولية بمدينة الفيوم ، وعلى طريق القاهرة الفيوم قطع عدد من عناصر تحالف دعم الشرعية الطريق، وتوقفت حركة المرور وانتقلت قوات الأمن، وتمكنت من إعادة فتحه مرة أخرى. تمكنت أجهزة ألامن بالفيوم، الجمعة، من إلقاء القبض على 10 من عناصر جماعة «الإخوان»، أثناء مشاركتهم في مسيرة للجماعة، بالمخالفة لقانون التظاهر.

> وفي محافظة الشرقية؛ رشق عدد من عناصر تحالف دعم الشرعية ، سيارة لتوزيع الجرائد تابعة لوكالة الأهرام بالشرقية، بمركز فاقوس، بزجاجات المولوتوف مما أدى لاشتعال النيران بالجرائد، كما وقع انفجار في برج شبكة محمول بمدينة العاشر من رمضان، بالمجاورة الخامسة في محافظة الشرقية مما أسفر عن وقوع شرخ بسيط في قاعدة البرج الخرسانية، كما تعطلت الحركة المرورية بطريق “الزقازيق – أبو حماد” بعد تظاهر عناصر تحالف دعم الشرعية بعرض الطريق، ناحية قرية “صفط الحنة”، وإشعالهم إطارات السيارات، كما تمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات من إبطال قنبلة بدائية الصنع بالإدارة التعليمية بمنيا القمح.

> من ناحية أخرى، الأجهزة الأمنية بالشرقية كانت قد ألقت القبض على 12 من عناصر جماعة الإخوان بعدد من المراكز منها “بلبيس، الحسينية، ههيا” وذلك أثناء التظاهرات التي نظمها الإخوان بمركزيّ الحسينية وههيا في ذكرى فض اعتصام رابعة إضافة لضبط عدد آخر تنفيذًا لأمر النيابة الصادر ضدهم بالضبط والإحضار.

> وفي محافظة القليوبية؛ تمكنت أجهزة الأمن من فض تظاهرة قام بها العشرات من المنتمين لتحالف دعم الشرعية بمنطقة أبوزعبل بمركز الخانكة وضبط 3 منهم وبحوزتهم أسلحة نارية، كما قام العشرات من أنصار تحالف دعم الشرعية بتنظيم مسيرة بمدينة شبين القناطر، حيث رفع المشاركون أعلام رابعة وصور الرئيس المعزول مرددين الهتافات المعادية للجيش والشرطة، وحاولوا قطع خط سكك حديد “شبين القناطر الزقازيق” ، وخط سكك حديد “شبين القناطر المرج” ، وكذلك محاولة قطع طريق “الخانكة – السلام” ، وإحراق محول كهرباء بالخانكة ، وتم السيطرة على الموقف وتفريق المتظاهرين ومطاردتهم فى الشواع الجانبية، وإعادة فتح الطرق وإفشال محاولتهم فى قطعها وحرق محول الكهرباء، كما تمكنت أجهزة الأمن من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع، زرعها مجهولون في كشك للسكة الحديد على مزلقان أبو زعبل، عقب مسيرة قاموا بها، وتم تفكيكها. وفي محافظة دمياط؛ قام مجهولون بوضع إطارات السيارت على قضبان السكة الحديدية أمام قرية السوالم مركز كفر سعد، مما أدى إلى توقف حركة القطارات بين دمياط والمنصورة لمدة نصف ساعة، ثم تدخل رجال الأمن وعادت حركة القطارات إلى طبيعتها، كما أشعل مجهولون النار في سيارة شرطة بدمياط أثناء توقفها في محل ميكانيكي، وقام الأهالي باستدعاء قوات الحماية المدنية التي سيطرت على الحريق.

> من ناحية أخرى، كانت ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط القبض علي 22 من عناصر الإخوان في حملة أمنية مكبرة في مدن وقري مركز دمياط ودمياط الجديدة تنفيذا لأوامر ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة. ويواجه المتهمون اتهامات بالتحريض علي أعمال العنف وإثارة الشغب والتظاهر دون تصريح وقطع الطريق وإعاقة المرور وتكدير السلم الاجتماعي وترويع المواطنين والانضمام لجماعة محظورة في المسيرات التي ينظمها أنصار الإخوان في قري البصارطة والخياطة ودمياط الجديدة والمخالفة لقانون تنظيم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة.

> وفي محافظة بني سويف؛ أحبطت مديرية أمن بني سويف تفجير مطحن تابع لوزارة التموين بمدينة الواسطة، الموجودة على الطريق الزراعي “القاهرة – بني سويف” عقب عثورهم على قنبلة بدائية الصنع، عبارة عن حقيبة بداخلها دائرة كهربائية، وتمكنت إدارة المفرقعات بالمديرية تفكيكها، كما قام مجهولين بإشعال النيران في إطارات الكاوتشوك على شريط السكة الحديد بمدينة الواسطى لإيقاف حركة قطارات الصعيد. وقد تمكنت قوات الأمن ببني سويف، الخميس، من القبض على 12 شخصًا من عناصر جماعة «الإخوان»، عقب فض تظاهرات للجماعة بمدن بني سويف وناصر وببا. وفي محافظة كفر الشيخ؛ قطع بعض عناصر تحالف دعم الشرعية الطريق الدولي الساحلي “بلطيم – إسكندرية” من أمام قرى مركز بلطيم، عن طريق إشعال النيران في الأخشاب الجافة، وإطارات السيارات القديمة. وكانت قد قررت نيابة كفرالشيخ الكلية برئاسة المستشار فاروق السيد، وبإشراف المستشار محمد عبدالقادر الحلو، المحامي العام، حبس 37 إخوانيا 15 يومًا علي ذمة التحقيقات. حيث ألقت قوات أمن كفرالشيخ، القبض علي المتهمين يوم الجمعة أثناء عودتهم من المسيرة التي نظمها أنصار الرئيس المعزول، علي رافد الطريق الدولي الساحلي بمدينة بلطيم وأمام مركز مطوبس، وتم اقتيادهم إلي أقسام شرطة البرلس ومطوبس، ووجهت لهم النيابة العامة تهم منها قطع الطرق والاشتراك في تظاهرات غير مرخص لها وحيازة أسلحة والتعدي علي قوات الشرطة، وأمرت بحبسهم 15 يومًا في المحضرين رقم (3533 إداري مركز البرلس لسنة 2014)، ورقم (7241 إداري مركز شرطة مطوبس لسنة 2014). وفي محافظة الإسكندرية؛ أبطلت قوات أمن الإسكندرية، مفعول عبوتين ناسفتين، تم وضعهما، بكل من محطتي قطار سيدي جابر وباكوس. وكانت تمكنت مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط محمد شاهين محمد شاهين (21 عاما – طالب – مقيم بدائرة القسم) عثر بحوزته على مكبر صوت، وعدد من المنشورات تدعو للعنف ضد أجهزة الدولة والتظاهر بشكل غير سلمي وتكدير السلم الأمن العام، و بمواجهته أقر بانتمائه لتنظيم الإخوان وأنه تلقى تكليفات من قيادات وكوادر التنظيم الإرهابي بتوزيع تلك المنشورات بقصد استخدامها في تظاهرات ‏ذكرى فض اعتصام رابعة، يشار إلى أن المتهم المضبوط هو نجل شقيقة القيادي الإخواني محمود عطية عضو مكتب الإرشاد.

> وفي محافظة المنيا؛ قام مجهولين بإشعال النيران في عدد من أكشاك الكهرباء على الكورنيش وأمام مدرسة الصنايع، وفي مدنية ملوي، فضلا عن تدمير برجين بمركز سمالوط، الأول يغذي قرية أسطال، والثاني يغذي قرية دفش. وقد القت أجهزة الأمن بجنوب المنيا، السبت، القبض على 8 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بقرية «دلجا» بتهمة التعدي على رجال الأمن وإثارة الشغب خلال مسيرة للجماعة. وفي محافظة شمال سيناء؛ قام مجهولون بزرع عبوة ناسفة في طريق مرور الحافلات في منطقة الشلاق بالشيخ زويد، وقام خبراء المفرقعات بتفجير العبوة دون إصابات. وفي محافظة المنوفية؛ انفجرت قنبلتان ناسفتان أسفل أحد أبراج الضغط العالي بأرض زراعية بقرية كفر العشري بمركز منوف مما أسفرت عن سقوطه . وقد ألقت مباحث السادات بالمنوفية، مساء الخميس، القبض على 6 من أنصار جماعة الإخوان أشعلوا النار ببعض صناديق القمامة في محاولة لقطع الطريق وإعاقة حركة المرور.

> كما نظم نحو 150 شخص من المنتمين لجماعة الإخوان بالسادات مسيرة بمفارق المنطقتين الثامنة والحادية عشرة، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وأطلقوا بعض الألعاب النارية (شماريخ)، كما أشعلوا النار ببعض صناديق القمامة ووضع كميات منها على الطريق لإعاقة حركة المرور ، وبانتقال قيادات المركز وفرع البحث والحماية المدنية، تم إخماد الحريق وفض المسيرة، وتمكنت القوات من ضبط 6 أشخاص من المنتمين للجماعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

> في حين تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الإسماعيلية، الخميس، من ضبط 5 عناصر تابعة لجماعة الإخوان وبحوزتهم كميات من «المولوتوف» والزجاجات الحارقة، أثناء سيرهم في مظاهرة بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

> وكان قد قام عدد من أنصار جماعة الإخوان، الخميس، بقطع طريق «الإسماعيلية- فايد»، ومنعوا مرور السيارات، وأشعلوا النيران بإطارات السيارات، وأغلقوا الطريق، مستخدمين الحجارة والأشجار والموانع الحديدية. أما محافظة اسوان فقد أشعل متظاهرو «الإخوان» النار في سيارة للشرطة، بأسوان، خلال اشتباكات وقعت بين أنصار الجماعة وقوات الأمن، مساء الخميس، عندما قامت قوات الأمن بفض مسيرة «إخوانية» بالمدينة.

> وفي محافظة قنا عثرت قوات الامن على قنبلتين، الأولى في ميدان الساعة بمدينة قنا، والثانية عبوة هيكلية بمجمع المحاكم. وقد قررت نيابة نجع حمادي، اليوم، حبس 4 من تنظيم الإخوان، 15 يومًا، بتهمة القيام بأعمال تخريبية في نجع حمادي في الذكرى الأولى لفض رابعة العدوية والنهضة.

> وفي محافظة البحيرة قام الأهالي، يوم الخميس، بتفريق مظاهرة لشباب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين أمام منطقة «عمر أفندي» بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة. وكانت تمكنت حملة لقوات الأمن بالبحيرة، مساء الأربعاء، من ضبط 11 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في مركزى حوش عيسى ووادي النطرون، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.