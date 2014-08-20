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الأهلي: مشاركة عبد الفضيل أمام النجم الساحلي صعبة.. وكدمة لوليد سليمان

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الأهلي: مشاركة عبد الفضيل أمام النجم الساحلي صعبة.. وكدمة لوليد سليمان الأهلي: مشاركة عبد الفضيل أمام النجم الساحلي صعبة.. وكدمة لوليد سليمان

/أ ش أ/ قرر الجهاز الطبي للنادي الأهلي، تأجيل الدفع بشريف عبد الفضيل مدافع الفريق في التدريبات الجماعية لحين اكتمال شفائه بشكل كامل وحتي يصبح اللاعب جاهزا بشكل كامل للمشاركة في التدريبات والمباريات.

ومن جانبه قال إيهاب علي طبيب الفريق، إن شريف عبد الفضيل اكتفى بأداء بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم الخاصة بالنادي، مشيرا إلى أن فرص لحاق عبد الفضيل بالمباراة القادمة أمام النجم الساحلي التونسي باتت صعبة للغاية، خاصة وأن الجهاز الطبي والفني حريص على سلامة اللاعب في المقام الأول.

من جانب آخر، تعرض وليد سليمان لاعب وسط الأهلي للإصابة بكدمة خفيفة في الكاحل أثناء مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الثلاثاء، حيث أكد إيهاب علي أن اللاعب استكمل المران بعد انتهاء آلام الكدمة.. ومن المنتظر أن يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

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