طلبات إضافية من فتحي تؤجل انضمامه لأم صلال

قرر مجلس ادارة نادي ام صلال تأجيل توقيع عقد لاعبه الجديد أحمد فتحي إلى يوم الأربعاء رغم تحديد مساء الثلاثاء لتوقيع العقود.

وعبر فتحي لاعب منتخب مصر الكشف الطبي لفريق أم صلال القطري لكن توقيع العقود تأجل للأربعاء بسبب بعض المطالب التي وضعها وكيله ممدوح عيد، حسب ما ذكرته قناة الكأس القطرية.

وأكدت تقرير الكأس القطرية أن إدارة أم صلال وافقت على طلبات فتحي، وأجلت التوقيع لحين وضع البنود في عقود جديدة.

يذكر أن فتحي شارك في مران أم صلال يومي الاثنين والثلاثاء استعدادا لخوض أول مباراة لأم صلال بالدوري القطري يوم الجمعة المقبل امام الغرافة.

وينضم فتحي للفريق القطري ليكون بديلا للمغربي عثمان العساس الذي تم فسخ عقده ليصبح المحترف الرابع في صفوف الفريق.

فتحي لعب في إنجلترا مرتين مع ناديي شيفلد يونايتد في 2007 وهال سيتي في 2013، كما لعب لكاظمة الكويتي في 2008.

لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق شارك في تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات 2006 و2008 و2010.