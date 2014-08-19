أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سائقو “التوك توك” في المعادي: أغلبنا من حملة المؤهلات العليا والمشكلة في غياب قانون

Google+ Print
سائقو “التوك توك” في المعادي: أغلبنا من حملة المؤهلات العليا والمشكلة في غياب قانون سائقو “التوك توك” في المعادي: أغلبنا من حملة المؤهلات العليا والمشكلة في غياب قانون

سائقي التوكتوك بالمعادي

كتب| عبدالله شهاب

علي الرغم ما يتمتع به هذا الحي الهادئ من رقي وهواء نقي، وانتشار الأشجار في مختلف أرجاء الحي، ظهر هذا الجسم الصغير في شوارع حي المعادي ليلعب دورًا حيويًا في تغيير خريطة المواصلات داخل شوارع حي المعادي.. “التوك توك” مشكلة تواجه الشارع المصري وتلاحقه، انتشرت من خلاله جرائم القتل والتحرش والسرقة، يطالب البعض بطردهم من الشوارع بينما يطالب آخرون بإنحصارهم في  الشوارع الجانبية، ويصاحب ذلك ارتفاع أصوات السائقين بترخيص التوكتوك.

ندعم ترخيص التوكتوك والحكومة تتجاهلنا

رصدت عدسات وكالة أنباء “ONA” أحد المواقف العشوائية للتوكتوك بحي المعادي، وعند الحديث مع السائقين قال أحدهم ” مش عايزة ترخص رغم ان الترخيص هيفدنا ويفدهم ويطمن الراكب”.

واشتكى السائقين، من أن الحكومة على علم بدخول التكاتك للبلاد وتابع أحدهم “تدفع  جمارك على دخوله، فلماذا إذا تمنعنا من قيادته وتحرمنا رزقنا، واكدو انه بالرغم من ان ترخيص التكتوك سيفرض علينا ضرائب ودفع اموال لعملية الترخيص إلا انهم يدعموا هذه القرار بقوة”.

  خريج هندسة قسم جيولوجيا سائق علي توكتوك

ففي اﻷونه اﻷخيرة انتشرت عمليات التحرش والقتل والسرقة من خلال التوكتوك، مما نشر وجهة نظر سيئة لسائقين التوكوك خاصة صغار السن منهم، الذين هم سبب معظم هذه الجرائم.

وفي حديث آخر مع أحد السائقين يدعي  ”عم عبده” وهو أكبرهم سنًا اشار إلى أن ترخيص التوكتوك، سيساعد الحكومة في ملاحقة المخالفين ومرتكبي الجرائم، كما قال ” انا لو خبطت واحد وجريت ولا الجن اﻷزرق يعرف يجبني عشان انا مش قانوني”. وأضاف عن عبده، ان ليس جميع سائقي التوكتوك “متسولين” كما يصف البعض،فكثير منا متعلم ويحمل درجات البكاليروس إلا ان ظروف البلد اطرته للعمل سائق توكتوك.

وقال احد السائقين ل “ONA” وهو خريج كلية هندسة قسم جولوجيا، نحن لا نريد مخالفة القانون لكن نريد من يساعدنا على إحترامة، فكيف لي ان احترم القانون بينما في اﻷصل انا خارج سياق القانون والدولة، نحن لا نخالف اي قانون ﻷنه لا يوجد قانون من اﻷساس.

لا تراخيص لمن دون ال 18
> كما اضاف احدهم على المرور عند ترخيص التوكتوك ان يفرض عندم قيادة التوكتوك لمن هم اقل من ثامني عشر سنه وإجراء فحوصات طبية لهم للتأكد من عدم تناولهم اي منشطات او المخدرات، مشددا ان الشخص الذي يركب معي هو روح وانا مسؤل عنها.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي