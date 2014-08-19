سائقو “التوك توك” في المعادي: أغلبنا من حملة المؤهلات العليا والمشكلة في غياب قانون

كتب| عبدالله شهاب

علي الرغم ما يتمتع به هذا الحي الهادئ من رقي وهواء نقي، وانتشار الأشجار في مختلف أرجاء الحي، ظهر هذا الجسم الصغير في شوارع حي المعادي ليلعب دورًا حيويًا في تغيير خريطة المواصلات داخل شوارع حي المعادي.. “التوك توك” مشكلة تواجه الشارع المصري وتلاحقه، انتشرت من خلاله جرائم القتل والتحرش والسرقة، يطالب البعض بطردهم من الشوارع بينما يطالب آخرون بإنحصارهم في الشوارع الجانبية، ويصاحب ذلك ارتفاع أصوات السائقين بترخيص التوكتوك.

ندعم ترخيص التوكتوك والحكومة تتجاهلنا

رصدت عدسات وكالة أنباء “ONA” أحد المواقف العشوائية للتوكتوك بحي المعادي، وعند الحديث مع السائقين قال أحدهم ” الحكومة مش عايزة ترخص رغم ان الترخيص هيفدنا ويفدهم ويطمن الراكب”.

واشتكى السائقين، من أن الحكومة على علم بدخول التكاتك للبلاد وتابع أحدهم “تدفع جمارك على دخوله، فلماذا إذا تمنعنا من قيادته وتحرمنا رزقنا، واكدو انه بالرغم من ان ترخيص التكتوك سيفرض علينا ضرائب ودفع اموال لعملية الترخيص إلا انهم يدعموا هذه القرار بقوة”.

خريج هندسة قسم جيولوجيا سائق علي توكتوك

ففي اﻷونه اﻷخيرة انتشرت عمليات التحرش والقتل والسرقة من خلال التوكتوك، مما نشر وجهة نظر سيئة لسائقين التوكوك خاصة صغار السن منهم، الذين هم سبب معظم هذه الجرائم.

وفي حديث آخر مع أحد السائقين يدعي ”عم عبده” وهو أكبرهم سنًا اشار إلى أن ترخيص التوكتوك، سيساعد الحكومة في ملاحقة المخالفين ومرتكبي الجرائم، كما قال ” انا لو خبطت واحد وجريت ولا الجن اﻷزرق يعرف يجبني عشان انا مش قانوني”. وأضاف عن عبده، ان ليس جميع سائقي التوكتوك “متسولين” كما يصف البعض،فكثير منا متعلم ويحمل درجات البكاليروس إلا ان ظروف البلد اطرته للعمل سائق توكتوك.

وقال احد السائقين ل “ONA” وهو خريج كلية هندسة قسم جولوجيا، نحن لا نريد مخالفة القانون لكن نريد من يساعدنا على إحترامة، فكيف لي ان احترم القانون بينما في اﻷصل انا خارج سياق القانون والدولة، نحن لا نخالف اي قانون ﻷنه لا يوجد قانون من اﻷساس.

لا تراخيص لمن دون ال 18

> كما اضاف احدهم على المرور عند ترخيص التوكتوك ان يفرض عندم قيادة التوكتوك لمن هم اقل من ثامني عشر سنه وإجراء فحوصات طبية لهم للتأكد من عدم تناولهم اي منشطات او المخدرات، مشددا ان الشخص الذي يركب معي هو روح وانا مسؤل عنها.