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بالصور.. نشطاء يتداولون صورًا لحفل زفاف «صافيناز».. ومدير أعمالها ينفي

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بالصور.. نشطاء يتداولون صورًا لحفل زفاف «صافيناز».. ومدير أعمالها ينفي بالصور.. نشطاء يتداولون صورًا لحفل زفاف «صافيناز».. ومدير أعمالها ينفي

حضرت الراقصة الاستعراضية صافيناز صباح اليوم، إلى مجمع التحرير لتجديد إقامتها بمصر وتغييرها من سياحة إلى إقامة زواج بعد زواجها من مصرى صاحب شركة سياحة، وذلك لانتهاء فترة إقامتها فى ولعدم ملاحقتها خاصة بعد أزمتها الأخيرة. وحضرت الفنانة بصحبة ثلاثة رجال إلى المجمع وكانت ترتدى ملابس عادية ونظارة لعدم لفت الأنظار، ومن المقرر أن تستكمل إنهاء تجديد إقامتها غدًا.

جدير بالذكر، أن وزيرة القوى العاملة والهجر المصرية ناهد العشري، طالبت بترحيل الراقصة الأرمينية صافيناز، مشيرة إلى أنها تعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى ارتدائها بدلة رقص بألوان العلم المصرى. وشددت الوزيرة على أن ما قامت به صافيناز أثناء مشاركتها فى حفل أقيم فى العين السخنة يعد “إهانة وجريمة يعاقب عليها القانون”، منوهة بأن هذا الإجراء يندرج فى إطار الحفاظ على أمن الوطن فى ظل الظروف الأمنية الحرجة التى تمر بها البلاد.

وأكد مدير أعمال الفنانة صافيناز، إن صور المتعلقة بزفاف الفنانة منشورة على موقع «واتس آب»، نافيًا ما تردد عن زواجها من مصري يملك شركة سياحة. وقال : “صافيناز ذهبت لمجمع التحرير لتجديد إقامتها فقط، وليس لتوثيق زواجها، كما نشرت بعض المواقع».

ونفى ما تردد بشأن تقدمها بعقود زواج إلى مصلحة الجوازات والهجرة، لتحويل إقامتها بمصر إلى إقامة “زواج” وليس إقامة “عمل”.

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