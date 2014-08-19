الأهلي يرسل بطاقة ربيعة إلى سبورتنج .. وينتظر المقابل المادي

/أ ش أ/ قال علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي، إن البطاقة الدولية الخاصة باللاعب رامي ربيعة لاعب الفريق السابق والمنتقل حديثا لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، تم إرسالها إلى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وأوضح عبد الصادق لموقع الأهلي الرسمي، أن الأهلي أنهى تماما أمر بطاقة ربيعة، حيث تم إرسالها إلى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تمهيدا لقيد اللاعب ضمن صفوف سبورتنج لشبونة لبدء مشواره الجديد برفقة مواطنه محمود عبد الرازق شيكابالا.

وأشار عبد الصادق إلى أن مسحتقات الأهلي من قيمة انتقال ربيعة إلى سبورتنج لشبونة سوف تصل النادي بعد أسبوع من وصول البطاقة الدولية إلى الفريق البرتغالي.

وانتقل ربيعة للشبونة مقابل 750 ألف يورو، وبات اللاعب جاهزا للمشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني.