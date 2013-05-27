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"أسوشيتد برس": الجدل حول حق العسكر في التصويت يجدد الخلاف حول دور الجيش بـ"مصر الجديدة"

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"أسوشيتد برس": الجدل حول حق العسكر في التصويت يجدد الخلاف حول دور الجيش بـ"مصر الجديدة" "أسوشيتد برس": الجدل حول حق العسكر في التصويت يجدد الخلاف حول دور الجيش بـ"مصر الجديدة"

كتب : نورهان السبحي منذ 18 دقيقة

قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الجدل حول حق العسكريين وأفراد الشرطة في التصويت يعكس حجم القلق والخلاف حول دور الجيش في منذ ثورة 25 يناير، وأضافت أن العسكريين حكموا مصر لستة عقود تمتعت خلالها المؤسسة العسكرية بامتيازات هائلة جعلتها فوق المساءلة ورقابة أجهزة الدولة.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن قادة الجيش السابقين والإسلاميين قلقون من منح أفراد الجيش والشرطة حق التصويت المحرومين منه منذ عام 1976 خوفًا من تصدير الانقسام السياسي إلى صفوف القوات المسلحة، بينما ترحب منظمات حقوق إنسان والأحزاب الليبرالية بصفة عامة بهذه الخطوة لأن الديمقراطية الوليدة في مصر ينبغي أن تعطى حق التصويت لجميع المصريين.

وتابعت الوكالة أن الخلاف الجديد يأتي في وقت تعانى فيه مصر من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة لم يسهم تولي محمد مرسي الرئاسة في التخفيف منها.

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