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الجيش الباكستاني يعلن عن مقتل العشرات من «طالبان»

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الجيش الباكستاني أنه قتل 48 مسلحا على الأقل في ضربات جوية على معاقل لحركة «طالبان» في شمال غرب البلاد المجاور لأفغانستان.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» عن الجيش في بيان له إن الطيران قصف صباح اليوم مواقع يعتقد أنها معسكرات لحركة طالباان باكستان في منطقتي خيبر وشمال وزيرستان القبيليتين مما أدى إلى مقتل 18 مسلحا وتدمير العديد من المخابئ.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش أن مروحيات «قتلت ثلاثين متمردا آخرين» في ضربات جديدة في شمال وزيرستان، لترتفع حصيلة القتلى بذلك إلى 48 قتيلا.

وقالت مصادر أمنية إن عمليات قصف على قرية مدا خيل في وزيرستان أدت إلى تدمير مقر إقامة حافظ جل بهادور أحد زعماء الحرب المرتبطين بحركة «طالبان» و«القاعدة» الذي كان قد أبرم مع السلطة اتفاق عدم اعتداء منذ سنوات.

وتابعت هذه المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها إن بهادور غادر المنزل قبل القصف.

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