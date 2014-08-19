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إغلاق البنوك في حضرموت وسحب للعملات الأجنبية والجيش اليمني يلاحق المسلحين

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أغلقت العديد من البنوك أبوابها، خلال اليومين الماضيين، أمام المواطنين بشكل جزئي في محافظة حضرموت جنوبشرق اليمن، وقامت أيضاً بسحب العملة الأجنبية منها إلى العاصمة، صنعاء، تخوفاً من مداهمة البنوك من قبل العناصر المسلحة بعد أن قامت عناصر من تنظيم «القاعدة» بمداهمة العديد من المؤسسات المالية في المحافظة.

وقال مدير بنك اليمن الدولي، فرع المكلا حضروت، أحمد باحميد، إنهم أغلقوا فرع البنك في مديرية القطن بشكل كامل بعد أن قامت الجماعات المسلحة بنهب الأموال التي كانت فيه ولم يستأنف عمله حتى اللحظة.

ويعمل بنك اليمن الدولي فرع المكلا منذ مطلع الأسبوع الحالي من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة الثانية عصرا بمعدل خمس ساعات ونصف يومياً أي قرابة نصف وقت الدوام المعتاد، كما قال باحميد.

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