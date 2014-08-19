«الفرنسية»: الأكراد يرون «داعش» أسوأ من صدام حسين

يعتبر عدد من الأكراد تنظيم «داعش»، الذي سيطر عناصره على مناطق واسعة في العراق وباتت قوات البشمركة تقاتلهم بعد توسيع هجماتهم، «أسوأ من صدام حسين في استهدافه للأقليات».

وقرب حاجز على الخطوط الأمامية في شمال العراق ترفرف رايات عناصر «داعش» السوداء على مسافة ليست ببعيدة منه، يقول قيادي عسكري عراقي كردي إن «استهدافهم للاقليات يجعلهم أسوأ من صدام حسين».

وسيطرت عناصر «داعش» على مناطق واسعة في محافظة نينوى شمال العراق، وقاموا بتوسيع هجماتهم على مناطق تسكنها أقليات وتقع تحت سيطرة أو قريبة من إقليم كردستان.

ودفع الهجوم عشرات الآلاف من العراقيين المسيحيين والأيزيديين إلى الفرار إلى العراء والى محافظات الإقليم الذي أصبح يشعر بالتهديد بعد زحف المتشددين إلى مواقع قريبة من حدوده.