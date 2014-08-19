أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«الفرنسية»: الأكراد يرون «داعش» أسوأ من صدام حسين

Google+ Print

يعتبر عدد من الأكراد تنظيم «داعش»، الذي سيطر عناصره على مناطق واسعة في العراق وباتت قوات البشمركة تقاتلهم بعد توسيع هجماتهم، «أسوأ من صدام حسين في استهدافه للأقليات».

وقرب حاجز على الخطوط الأمامية في شمال العراق ترفرف رايات عناصر «داعش» السوداء على مسافة ليست ببعيدة منه، يقول قيادي عسكري عراقي كردي إن «استهدافهم للاقليات يجعلهم أسوأ من صدام حسين».

وسيطرت عناصر «داعش» على مناطق واسعة في محافظة نينوى شمال العراق، وقاموا بتوسيع هجماتهم على مناطق تسكنها أقليات وتقع تحت سيطرة أو قريبة من إقليم كردستان.

ودفع الهجوم عشرات الآلاف من العراقيين المسيحيين والأيزيديين إلى الفرار إلى العراء والى محافظات الإقليم الذي أصبح يشعر بالتهديد بعد زحف المتشددين إلى مواقع قريبة من حدوده.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية