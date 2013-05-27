وزير الاتصالات: خطة لنشر الإنترنت السريع فى سبتمبر بتكلفة 6.7 مليار دولار

لخطة تنفذ على عدة مراحل وتنتهي بداية 2018، وتساهم فى رفع معدلات نمو القطاع بنسبة 6٪ خلال عامين من بدء التنفيذ

كتب : الأناضول منذ 9 دقائق

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية اليوم، إنها ستبدأ تنفيذ خطة لنشر الإنترنت فائق السرعة في البلاد منتصف شهر سبتمبر المقبل، باستثمارات إجمالية تصل إلى 6.7 مليار دولار.

وفال عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات له على هامش مؤتمر للاتصالات في العاصمة القاهرة اليوم، إن الخطة ستنفذ على عدة مراحل تنتهي بداية 2018، وستساهم فى رفع معدلات نمو القطاع بنسبة 6٪ خلال عامين من بدء التنفيذ.

وأضاف حلمي أن الحكومة المصرية ستساهم فى استثمارات تلك الخطة بنسبة 20٪، بينما يمول القطاع الخاص النسبة الباقية.

عدد مشتركي خدمات الإنترنت فائق السرعة بلغ نحو 2.6 مليون مشترك في مصر

كان مسؤولون في شركة "زد تي إي" الصينية العاملة في مجال شبكات الاتصالات قالوا في تصريحات سابقة، إن الشركة تعتزم استثمار نحو 350 مليون دولار في مد شبكات تسمح بنشر الإنترنت فائق السرعة بمنطقة سيناء شمال شرق مصر.

وتستهدف الحكومة المصرية تغطية 100٪ من المجتمع بالإنترنت فائق السرعة، حسب وزير الاتصالات، بسرعات تصل إلى 25 ميجا بايت.

وبلغ عدد مشتركي خدمات الإنترنت فائق السرعة نحو 2.6 مليون مشترك، فيما بلغ عدد مستخدمي الهاتف الثابت 8.6 مليون مشترك بنهاية فبراير الماضي، حسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .