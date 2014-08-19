ننشر أسماء قادة «داعش» و«النصرة» المدرجة في عقوبات مجلس الأمن

نشرت صحيفة وورلد تريبيون الامريكية اليوم أسماء قادة وعناصر تنظيم ” داعش” وجبهة النصرة المدرجة في قائمة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي مؤخرا على هذين التنظيمين الإرهابيين.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على نسختها الإلكترونية إن العناصر المدرجة في القائمة السوداء تتضمن أبو محمد العدني وهو عراقي يعد مساعدا بارزا لقائد تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي.

وذكر دبلوماسيون إن العدني يحمل لقب “أمير” وهو لقب يطلق في العادة على القادة الإقليميين، والخمسة الآخرون المدرجون في القائمة جميعهم مرتبطون بجبهة النصرة ومن ضمنهم سيد عارف وهو ضابط سابق في الجيش الجزائري هرب من فرنسا في عام 2013 وسافر إلى سوريا.

وأحد المدرجين في القائمة يدعى عبد الله الشارخ وهو مروج بارز للفكر الإرهابي على الإنترنت، ويقول دبلوماسيون إن الشارخ هو قائد للنصرة في اللاذقية بسوريا، وضمت القائمة عبد الرحمن الجهاني المسؤول عن المقاتلين الأجانب في النصرة.

ويضم القرار حامد العلي و حجاج العجمي اللذين صنفتهما الولايات المتحدة ممولين بارزين للنصرة.

وقالت الصحيفة إن مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على الأشخاص السالف ذكرهم وفرض حظر سفر عليهم و جمد أي أصول مملوكة لهم.

> وقال مارك جرانت رئيس المجلس وهو سفير بريطانيا في الأمم المتحدة ” لا يمكنهم العيش بشكل مستقل دونما اعتماد على العالم الخارجي وإذا تم منع هذا الدعم من العالم الخارجي فإن المنظمة لن تمتلك الموارد لتواصل أنشطتها”.

ووضح جرانت ” التهديد الذي يشكلوه متنام وقوض أمن شعبي العراق وسوريا والمنطقة”.