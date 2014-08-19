«الوعى بالقانون» ينظم حلقة نقاشية لتقديم مقترحات حول تعديل التشريعات الدستورية

كتبت: مارينا ميلاد

قال المستشار خالد القاضى ، رئيس المركز العربى للوعى بالقانون ، إن المركز اطلق فى يونيو الماضى “المبادرة الشعبية الوطنية لتعديل التشريعات الدستورية”، التى تهدف إلى إعداد أجندة مشروعات القوانين و اللوائح ، التى يقتضيها تنفيذ الوثيقة الدستورية الجديدة و تقديمها لمجلس النواب المقبل .

وأضاف القاضى ، خلال الحلقة النقاشية بعنوان “دور المثقفين فى صناعة التشريعات الجديدة للدستور المصرى” ، بالمجلس الأعلى للثقافة ،مساء الثلاثاء ، أن التشريعات تعد تقنيناً للاعراف المجتمعية السائدة بين المخاطبين بأحكامها ، و ليس نصوصا فوقية تفرض من الحاكم على المحكوم ، ثم يأتى بعد ذلك دور الخبراء فى فنون الصياغة القانونية للتشريعات التى صنع أحكامها جميع أطياف الشعب ، و بذلك يتحقق التنفيذ الرضائى و الطوعى الجمعى لتلك التشريعات ، دعماً لمكتسبات جماهير الشعب المصرى.

وتابع :”آليات المبادرة هى المشاركات الشعبية العامة و المتخصصة من خلال الندوات و المؤتمرات و ورش عمل و الحلقات النقاشية و استطلاعات الرأى فى جميع القطاعات بين المتخصيين و المواطنين ، إضافة إلى مشاركة النقابات و المجلس القومى للمرأة و الاحزاب و منظمات المجتمع المدنى لتقديم مقترحاتهم بشأن تعديل التشريعات “.

ومن جانبه قال الكاتب كمال زاخر، إن المثقف محمل بهموم مجتمعه و عليه تقديمها لكافة الاطراف بهدف الوعى و التنوير ، و غياب ذلك هو السبب فى انتشار التطرف و الارهاب و غياب القانون و تبديله بالحلول العرفية ، مضيفاً أن البرلمان القادم دوره هو ترجمة نصوص الدستور ، و تعديل قوانين و تشريعات سابقة من خلال الاستماع إلى المقترحات الخاصة بذلك من جميع الاطياف و الفئات .

واقترح زاخر ، خلال كلمته ،تحويل هذه المبادرة الشعبية إلى كيان مؤسسى لمراقبة أعمال البرلمان القادم ، مشيراً إلى أن التعليم و الاعلام و الثقافة هما أساس التنوير و الوعى للمجتمع ، و لذا لابد من الاهتمام بدعمهم.