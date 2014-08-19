وزير الاتصالات يتفقد مشروع إنشاء معهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة قناة السويس

أكد المهندس عاطف حلمي، وزير الدولة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى جاهدة لتحقيق الاستثمار الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستثمار طاقات ومهارات الشباب فى هذا المجال الحيوى الهام من أجل مواكبة تكنولوجيا العصر ،مشيرا الى أهمية دور الشباب فى تحقيق التنمية الشاملة لمصر وصناعة مستقبلها الجديد وأننا نسير بخطى ثابتة نحو المضى قدما فى التوسع فى انشاء العديد والعديد من المشروعات التكنولوجيا التى تخدم تلك المرحلة الهامة فى تاريخ مصر.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية لجامعة قناة السويس لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذ للأعمال الانشائية لمشروع معهد تكنولوجيا المعلومات والأتصالات الجديد الذى يجرى انشاؤه بالجامعة على مساحة تقارب 800 مترا مربعا بتكلفه الى تبلغ 7 ملايين جنيه بدعم من وزارات الاتصالات ومقرر أن يبدأ ينتهي العمل بالمشروع قبيل بدء العام الدراسي المقبل في سبتمبر القادم.

وقال وزير التكنولوجيا أن مشروع معهد تكنولوجيا المعلومات والأتصالات الجديد يهدف الي خلق جيل جديد من الشباب لمنح مشروع قناة السويس الجديدة حاجته من الشباب الكفء المسل بالعلم والتكنولوجيا حيث يعد مشروع قناة السويس الجديدة أمل مصر ومستقبلها القادم.