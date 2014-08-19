بالفيديو.. محمد العرابي: السجون الأمريكية تنافي حقوق البشر

قال السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، إن الحياة في السجون الأمريكية تنافي حقوق الإنسان، مطالبا منظمة “هيومان رايتس ووتش” بالتحقيق في فض الشرطة الأمريكية لمتظاهرين.

وأضاف “العرابي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، مساء الثلاثاء، أن “فض الشرطة الأمريكية لمظاهرة بالعصي والشوم، تنافي حقوق البشر في التعبير عن الرأي”، واعتبره “كيل بمكيالين”.

وشدد “العرابي” على ضرورة عدم النظر للانتهاكات الامريكية بحق المتظاهرين على أنه “وحدة بواحدة”، مضيفا: “علينا أن نهتم بدورنا أكثر، وأرفض وصف الأمر واحدة بواحدة، ولكنه موضوع مبدأ، وهذا المبدأ يجب مراعاته بغض النظر عن الانتماءات”.

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