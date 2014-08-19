مكتبة الإسكندرية تصدر كتاب عن “قصور وحدائق المنتزة”

صدر عن مكتبة الإسكندرية كتاب “قصور وحدائق المنتزة” للمعماري الدكتور محمد عوض؛ مستشار مدير مكتبة الإسكندرية.

يقدم الكتاب توثيقًا تاريخيًا وعمرانيًا لموقع المنتزة والقصور التي تحتويه ليكون دليلاً إرشاديًا وسياحيًا لما يحتويه من كنوز عمرانية وآثار تاريخية ومواقع طبيعية ومنشآت ترفيهية وسياحية.

يقع الكتاب في 250 صفحة ويضم مجموعة متميزة من الصور النادرة والرسوم والمخططات والخرائط التي توثق لتاريخ المنتزة وقصورها وحدائقها.

يضم الكتاب خمسة فصول تقدم نبذة تاريخية عن الموقع، السلاملك: قصر الحضرة الخديوية، الحرملك: المقر الصيفي الملكي، ثورة 23 يوليو 1952، والقصور والحدائق والمتنزهات.

ويقول الدكتور محمد عوض في مقدمة الكتاب، إن قصور وحدائق المنتزة من أجمل المواقع التاريخية، والسياحية في مدينة الإسكندرية بإطلالتها على البحر لمتوسط إذ عرف الموقع منذ إنشاء المدينة في العصور البطلمية وما بعدها، وأعيد إحياؤه في أواخر القرن التاسع عشر عندما اختاره الخديوي عباس حلمي الثاني لبناء أحد القصور الخديوية (السلاملك)، وتمت إضافة قصر الحرملك ومبان أخرى مكملة في عهد الملك فؤاد الأول والملك فاروق الأول ليكون المقر الصيفي للأسرة الملكية.

ويبين أنه بعد ثورة 52 فتحت القصور الملكية والحدائق للشعب وعهد إلى شركة إيطالية التطوير والاستفادة من الموقع الفريد فأضيفت كبائن للاصطياف وتحولت القصور إلى كازينوهات وكان من أهم الإضافات في الستينيات إضافة فندق فلسطين وتحويل قصر السلاملك إلى فندق سياحي فئة الخمسة نجوم.

ويضيف أن شركة المنتزة للاستثمار السياحي قد طلبت من مكتبة الإسكندرية إعداد بحث في تاريخ الموقع والقصور التي تحتويه، وجاء هذا الكتاب ثمرة لهذا الجهد.

ويوضح الفصل الأول أن الشواهد الأثرية المكتشفة في المنتزة تبين أن الموقع كان يستخدم منذ العصور اليونانية الرومانية؛ حيث كان هذا الموقع يعرف بتابوزيريس ميكرا وكان مقابلاً شرقًا لموقع تابوزيريس ماجنا في المنطقة المعروفة الآن ببرج العرب. ويعتقد أيضًا أنه كان يضم مقبرة للأزوريس في مواجهة مقبرة لإيزيس في موقع أكرا لوخياس (منطقة السلسلة الساحلية الآن).

ويخصص الكاتب الفصل الثاني من الكتاب لقصر السلاملك، ويبين أن الخديوي عباس حلمي الثاني قد عهد إلى مهندس القصور الخديوية حينذاك اليوناني الأصل ديمتري فابريشيوس باشا بناء القصر. وقد شرع فابريشيوس باشا في تصميم القصر على ربوة، وانتهى البناء عام 1892م، واستوحى تصميمه من الطرز النمساوية السائدة في القرن التاسع عشر إرضاءً لرغبة الخديوي وصديقته الكونتسية ماري تورك فون زندو والتي أصبحت فيما بعد زوجته. وتميز طراز القصر بإحياء الطرز التاريخية للعمارة القوطية وعمارة عصر النهضة واستخدام الأبراج والقباب المتعددة.

وكانت غابة الجزويرينا أهم ما يميز حدائق القصر بالإضافة إلى إطلالتها على سواحل من الصخور والرمال والجزر والخلجان الطبيعية جعلها ذات طابع فريد في جمالها بالمقارنة بالقصور الأخرى في مصر المحروسة. واحتوى القصر على ثلاثة طوابق؛ خصص الطابق الأرضي لمكتب الخديوي وقاعات الاستقبال والطعام، وخصص الطابقين التاليين لحجرات النوم والمعيشة الخاصة لإقامة الأسرة.

وقد أطلق على القصر اسم “السلاملك” أي مكان للاستجمام والراحة باللغة التركية، وبعد فترة قصيرة أقام الخديوي مسكنًا للحريم، وكانت فيلا من طابق واحد خصصت لإقامة أفراد الأسرة وتم إزالتها في عصر الملك فؤاد لبناء قصر عرف فيما بعد بالحرملك.

وعهد الملك فؤاد إلى أحد المهندسين الإيطاليين أرنستو فيروتشي بك مهندس القصور الملكية حينذاك بناء القصر الجديد وتنسيق الموقع حوله، وكان الإيطاليون محاطين بحاشية الملك وكان لهم تأثير قوي في بلاطه ومجريات الأمور بصفة عامة، وقد تمكنوا واستحوذوا على صناعة وتجارة البناء في مصر وبناء وتجديد القصور الملكية لأفراد الأسرة العلوية في أنحاء مصر.

ومن أهم خصائص التصميم الداخلي لقصر الحرملك الحوش الداخلي المسقوف بالزجاج الملون والذي يجمع حوله الفراغات والسلالم الداخلية لعناصره، وتبرز التراسات الخارجية والسلالم والأبراج في تشكيلات بارزة في الواجهات الخارجية مع التنوع في استخدام طوب السورناجا والبياض وكذلك القيشاني الملون ومن تفاصيل دقيقة ومتنوعة من الزخارف والعناصر المعمارية القوطية والتي تشكل العمارة المميزة للقصر.

وقد عهد بناء القصر إلى شركة دي فارو الإيطالية، وقامت الشركة أيضًا بتنسيق الموقع، ومن أبرز معالمه الميناء الملكي وحدائق الصبار وحوش الغزال التي أحاطت بالقصر.

وفي عهد الملك فاروق الأول عهد إلى المهندس المعماري المصري البارز مصطفى باشا فهمي بإنشاء كوبري يربط جزيرة الشاي بالقصور الملكية، كما قام مصطفى باشا فهمي بتصميم والإشراف على تنفيذ كشك الشاي على طراز إحياء الطرز الكلاسيكية وإضافة السينما الخارجية ومكتب الملك إلى قصر السلاملك، كما قام بتصميم العديد من المباني الخدمية الملحقة بالموقع مثل برج المياه ومحطة القطار الملكية ومكاتب الإدارة والركائب الملكية.

وعندما حلت ثورة 23 يوليو 1952 آل القصر وملحقاته وحدائقه وبساتينه إلى الشعب وفتحت أبوابه لأفراده للاستمتاع وقضاء أوقات الفراغ والاستجمام على شواطئه.

> ويضم الكتاب عدد كبير من الصور والرسوم والمخططات؛ ومنها: صورة للخديوي عباس حلمي الثاني وهو يتجول في الموقع في قطاره الخاص، رسم منظوري لمنطقة قصر المنتزة عام 1900 بواسطة الأمير النمساوي سلفادور، صور قصر السلاملك، قصر الحرملك، صالونات الاستقبال الرئيسية على طراز الباروك، الملكة نازلي مع أطفالها في نزهة بالكارتة الملكية، الملك الشاب فاروق الأول في مكتبه بالمنتزة، القوات المسلحة أمام بوابة قصر المنتزة في 23 يوليو، زيارة الرؤساء لفندق فلسطين، وغيرها.

> ويوضح الفصل الأخير الموقع العام للمنتزة ويقدم صور الحدائق والشواطئ وتنسيق الموقع، فندق السلاملك، الحرملك، فندق فلسطين، فيلا الشاي والكوبري، مرسى اليخوت والفنار، الصوبة الملكية، المباني والخدمات الترفيهية، مباني الإدارة والورش، محطة القطار الملكية والجراج، والبوابة الرئيسية.