بالفيديو.. اعترافات “وايت نايتس” أمام النيابة حول اغتيال مرتضى منصور

أدلى المتهمون بمحاولة اغتيال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، باعترافات أمام اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حيث كشف المتهمين انهم اتفقوا اثناء جلوسهم على مقهى بالاعتداء على منصور وتكسير سييارته وقام احدهم باطلاق رصاصة من فرد خرطوش كان بحوزتهم على المستشار وتكسير السيارة انتقاما منه واكد المتهمين عدم عضويتهم فى رابطة ” وايت نايتس” او انتماءهم لجماعة الاخوان .

واستمعت نيابة شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار خالد طاهر رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة إلى أقوال أربعة من المتهمين بمحاولة قتل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك, وما زالت النيابة تستمع إلى أقوال باقى المتهمين.

وقام المتهمين بتغيير اقوالهم أمام النيابة وانكروا صلتهم بالواقعة ومحاولة قتل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أثناء خروجه من مقر النادى, وقام المتهمين بتغيير اقوالهم امام النيابة وقالوا أنه تم القبض عليهم ظلما, ولم يشتركوا فى الواقعة من قريب أو بعيد, كما أنكر المتهمون أمام النيابة علاقتهم برابطة الزمالك “الوايت نايتس” تماما, وأنهم ليسوا أعضاء بالرابطة.

وما تزال النيابة تستمع إلى أقوال باقى المتهمين وعددهم 3 متهمين, ولم تستمع النيابة إلى أقوال المتهم الذى ضبط بحوزته السلاح المستخدم فى الجريمة, ويتم سماع أقوال المتهمين بمعسكر الأمن المركزى بالطريق الصحراوى, حيث انتقلت النيابة ظهر اليوم إليهم للتحقيق معهم والمتهمون هم كل من: أحمد على محمد وشهرته “بيبسى” 22 سنة، وأحمد عبد العال وشهرته “كباكة”، وأحمد ماضى 19سنة، وضبط بحوزته فرد خرطوش، وحسام السيد 20 سنة، ومحمد السيد هريدى، وسليمان محمد 20 سنة، ومحمد حسين نعمة، وشهرته “رونالدو” لبنانى الجنسية وضبط بحوزته سيارة “كيا” مستخدمة فى الحادث.

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