أخبار عاجلة

مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالفيديو.. اعترافات “وايت نايتس” أمام النيابة حول اغتيال مرتضى منصور

Google+ Print
بالفيديو.. اعترافات “وايت نايتس” أمام النيابة حول اغتيال مرتضى منصور بالفيديو.. اعترافات “وايت نايتس” أمام النيابة حول اغتيال مرتضى منصور

أدلى المتهمون بمحاولة اغتيال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، باعترافات  أمام اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حيث كشف المتهمين انهم اتفقوا اثناء جلوسهم على مقهى بالاعتداء على منصور وتكسير سييارته وقام احدهم باطلاق رصاصة من فرد خرطوش كان بحوزتهم على المستشار وتكسير السيارة انتقاما منه واكد المتهمين عدم عضويتهم فى رابطة ” وايت نايتس” او انتماءهم لجماعة الاخوان .

واستمعت نيابة شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار خالد طاهر رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة إلى أقوال أربعة من المتهمين بمحاولة قتل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك, وما زالت النيابة تستمع إلى أقوال باقى المتهمين.

وقام المتهمين بتغيير اقوالهم أمام النيابة وانكروا صلتهم بالواقعة ومحاولة قتل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أثناء خروجه من مقر النادى, وقام المتهمين بتغيير اقوالهم امام النيابة وقالوا أنه تم القبض عليهم ظلما, ولم يشتركوا فى الواقعة من قريب أو بعيد, كما أنكر المتهمون أمام النيابة علاقتهم برابطة الزمالك “الوايت نايتس” تماما, وأنهم ليسوا أعضاء بالرابطة.

وما تزال النيابة تستمع إلى أقوال باقى المتهمين وعددهم 3 متهمين, ولم تستمع النيابة إلى أقوال المتهم الذى ضبط بحوزته السلاح المستخدم فى الجريمة, ويتم سماع أقوال المتهمين بمعسكر الأمن المركزى بالطريق الصحراوى, حيث انتقلت النيابة ظهر اليوم إليهم للتحقيق معهم والمتهمون هم كل من: أحمد على محمد وشهرته “بيبسى” 22 سنة، وأحمد عبد العال وشهرته “كباكة”، وأحمد ماضى 19سنة، وضبط بحوزته فرد خرطوش، وحسام السيد 20 سنة، ومحمد السيد هريدى، وسليمان محمد 20 سنة، ومحمد حسين نعمة، وشهرته “رونالدو” لبنانى الجنسية وضبط بحوزته سيارة “كيا” مستخدمة فى الحادث.

 

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا