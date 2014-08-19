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سفير مصر بالخرطوم: العلاقات المصرية السودانية تشهد تناميا في مختلف المجالات

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سفير مصر بالخرطوم: العلاقات المصرية السودانية تشهد تناميا في مختلف المجالات سفير مصر بالخرطوم: العلاقات المصرية السودانية تشهد تناميا في مختلف المجالات

سفير--بالخرطوم-أسامة-شلتوت-

أكد سفير مصر بالخرطوم، أسامة شلتوت، أن العلاقات المصرية السودانية تشهد حاليا تطورا وتناميا في مختلف مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك الذي سيساهم في تحقيق التنمية المنشودة لشعب وادي النيل في مصر والسودان.

وقال السفير المصري – في تصريح اليوم الثلاثاء – إن “وزير خارجية السودان علي كرتي أعرب عن تقدير حكومة الخرطوم وإشادتها بالموقف المصري الإيجابي تجاه منع المعارضة السودانية الموجودة بالقاهرة من تنظيم أو إقامة أي أنشطة وفعاليات سياسية معادية للسودان”.

وأكد شلتوت أن وزير الخارجية السوداني أبلغه أن الرئيس عمر البشير يعتزم القيام بزيارة لمصر تلبية للدعوة التي وجهها له الرئيس عبد الفتاح ، مشيرا إلى أن البشير سيقوم بتلك الزيارة عقب انتهاء فترة النقاهة التي يقضيها حاليا عقب إجرائه عملية جراحية ناجحة بركبته.
> وأشار السفير إلى لقائه بوزير خارجية السودان حيث استعرضا مجمل العلاقات بين البلدين الشقيقين”، لافتا إلى أنه أطلع الوزير السوداني على نتائج زيارة وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور التي قام بها مؤخرا للخرطوم وأعمال اللجنة المصرية السودانية المشتركة، وما تحقق من إيجابيات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على معالجة جميع السلبيات التي تعترض مسيرة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأوضح أنه تم التطرق كذلك للاستعدادات المتعلقة بافتتاح المعبر الحدودي “أشكيت-قسطل” بين البلدين الذي سيفتتح تجريبيا في 25 أغسطس الجاري.

وأشار السفير أسامة شلتوت إلى أنه أبلغ وزير خارجية السودان أن مصر قررت إرسال مساعدات ومعونات إنسانية إغاثية للسودان لمواجهة الآثار المترتبة على السيول والفيضانات التي تعرضت لها الولايات السودانية مؤخرا.

وأكد أن اللجنة الفنية المشتركة للجمارك بين البلدين ستعقد اجتماعها في الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل بالخرطوم على مستوى كبار المسئولين بالإدارات الجمركية في مصر والسودان.

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