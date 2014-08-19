في المحترفين - تألق النني وكهربا .. المحمدي يفوز .. وغياب شيكابالا وصلاح

هدفان مصريان في الدوريات الأوروبية، ظهور الفراعنة في الدوري البرتغالي مع غياب نجوم الشباك هي أبرز عناوين "في المحترفين".

FilGoal.com يقدم حصاد أسبوعي للمحترفين المصريين في أوروبا وأبرز ما يقدموه اللاعبين من خلال الدوريات مع زيادة عدد اللاعبين المصريين في القارة العجوز هذا الموسم.

مع انطلاق الجولة الأولى في أبرز الدوريات مثل إنجلترا والبرتغال يبدأ FilGoal.com بالحلقة الأولى.

• تألق سويسري

- في الدوري السويسري ظهر محمد النني بمستوى طيب في فوز بازل على سيون 3-2 بالجولة السادسة .. وكاد يسجل هدفا عالميا لولا العارضة.

النني بدأ أساسيا حتى الدقيقة 72 ونال بطاقة صفراء بينما لم يدخل حمودي القائمة لوصول البطاقة الدولية في وقت متأخر قبل المباراة بيوم واحد.

أسهم النني في الهدف الأول، وكاد يسجل هدفا رائعا .. شاهد ملخص المباراة

- محمود عبد المنعم "كهربا" سجل أول أهدافه في الدوري السويسري مع جراسهوبرز، وقاد فريقه لأول فوز وذلك أمام أراو بنتيجة 2-1 بتسجيله الهدف الأول.

كهربا لعب المباراة كاملة وقدم أداء ممتاز سجل هدفا وساهم في الثاني وكاد يسجل أخر، قبل أن يخرج في الوقت بدل الضائع قبل صافرة النهاية.

• المحمدي عمدة المصريين في إنجلترا

أصبح أحمد المحمدي جناح هال سيتي أكثر المصريين مشاركة في مباريات بالدوري الإنجليزي بالمشاركة أساسيا طوال مباراة كوينز بارك رينجرز.

المحمدي لعب 95 مباراة وتوقف رصيد أحمد حسام "ميدو" نجم توتنام وميدلسبره الأسبق عند 94 مباراة .. رغم أن المحمدي كان تجاوز عدد دقائق ميدو الموسم الماضي.

وأمام كوينز بارك كانت هي المباراة رقم 95 له متخطيا العالمي، قدم أداء طيب على المستوى الدفاعي وساهم في فوز فريقه 1-0.

- محمد صلاح جناح تشيلسي لم يدخل قائمة افتتاح الزرق للدوري الإنجليزي أمام بيرنلي والتي فاز فيها فريقه 3-1.

• احتلال البرتغال

تسعة مصريين في الدوري البرتغالي لم يظهر منهم في الجولة الأولى من المسابقة سوى ثلاثة لاعبين.

- ناسيونال ماديرا

أربعة لاعبين .. لم يشارك منهم سوى علي غزال وصالح جمعة في مواجهة موريرنسي بالجولة الأولى وخسر فريقهما بهدف.

ملخص المباراة

بينما علي فتحي ومحمود عزت لم يدخلا قائمة المباراة.

- وهو الحال أيضا بالنسبة للثنائي المصري في جيل فيسنتي مروان محسن وحسام حسن اللذان تسلما البطاقة الدولية مؤخرا وأصبحا جاهزين للمواجهة المقبلة أمام فيتوريا سيتوبال.

- أحمد حسن "كوكا" ظل جليسا لمقاعد بدلاء ريو أفي طوال المباراة أمام فيتوريا سيتوبال ولكن فريقه خسر 1-0.

- وفي مدينة لشبونة عبر فريق سبورتنج، لم يدخل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائمة المباراة لأسباب فنية .. بينما رامي ربيعة المنضم له حديثا مازال ينتظر وصول البطاقة الدولية.

• خارج الأضواء

في الدوري الإستوني، يسجل اللاعب المصري عمر الحسيني هدفا رائعا لفريقه ضمن الفوز بسباعية نظيفة أمام تالينا كاليف بالجولة 25، كان ترتيب هدفه هو الرابع في المباراة والخامس له طوال الموسم.

في الدوري البلجيكي، شارك زيزو أساسيا مع ليرس في خط الوسط أمام لوكيرين وسقط فريقه بهدفين نظيفين، بينما جلس مواطنه محمد هلال على مقاعد البدلاء طوال المباراة في لقاء الجولة الرابعة.

• وديات

- يستعد أحمد حجازي مدافع فيورنتينا مع فريقه لانطلاق الدوري الإيطالي .. شارك لدقائق قليلة أمام ريال مدريد وفاز فيولا على الملكي 2-1 ولعب من الدقيقة 85.

شاهد انقاذ حجازي لهجمة مدريدية

كما لعب حجازي مواجهة ودية ثانية أمام أريزو لمدة 85 دقيقة وفاز فيورنتينا 5-0، استعدادا لانطلاق الكالتشيو يوم 30 أغسطس الجاري.

- واستعدادا للمشاركة مع فريقه في الدوري السويسري، نجح أحمد حمودي في تسجيل رباعية أمام فريق نوفارتس راعي بازل وفاز فريقه 10-0.