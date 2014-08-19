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بالفيديو..شرطة دبي تضم الدراجات النارية العصرية لدورياتها

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بالفيديو..شرطة دبي تضم الدراجات النارية العصرية لدورياتها بالفيديو..شرطة دبي تضم الدراجات النارية العصرية لدورياتها

دشن سعادة اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، الدراجات النارية العصرية لتضاف إلى دوريات شرطة دبي، بحضور اللواء عبدالرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، والعميد أنس المطروشي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وعدد من الضباط.


> وكشف سعادته أن مميزات استخدام دوريات الدراجات النارية في التعامل مع الحوادث البسيطة، وذلك لضمان وصول رجل الشرطة سريعاً إلى موقع الحادث وإعداد تقرير لأطرافه، ما يسهم كذلك في تفادي حدوث زحام وسهولة قيادتها وما توفرها من مزايا منها سهولة الحركة والثبات اثناء الدوران والمناورة والمرور بين السيارات وبكل يسر بالإضافة إلى إضفاء راحة أثناء القيادة لرقباء السير لأداء مهامهم بأكمل وجه، بالإضافة تعزيز التواجد الامني لرجال الشرطة ورقباء السير التي تسهم في بسط الأمن والأمان.

والمساهمة في تطبيق القوانين والأنظمة المرورية وسرعة الوصول، ومواكبة أعلى المعايير والتقنيات والانظمة الامنية والدوريات الشرطية وترسيخاً لكون دبي مدينة الفخامة والرقي في كل خدماتها صالحة للعمل الأمني التخصصي في الأماكن المغلقة والضيقة وتعمل على مساندة الأعمال الشرطية والأمنية وتقديم الخدمات بصورة سريعة وجودة عالية، بالإضافة إلى التغطية الأمنية في مواقع الفعاليات.

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