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5 خطوات لاختيار السوار المناسب

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5 خطوات لاختيار السوار المناسب 5 خطوات لاختيار السوار المناسب

على الرغم من أن الأساور متوافرة في الأسواق وبتصاميم مختلفة، هناك بعض السيدات اللواتي يفضّلن اختيار تصميم خاص بهن وتصنيعه. وغالباً ما يكون الطول المعتمد للسوار هو 7 سنتيمترات. ولكن لتحديد المقاس المناسب لمعصمك، نقدم إليك بعض الإرشادات البسيطة:
1- استخدمي ماسورة القياس الخاصة بالخياطين لتأخذي مقاس معصمك، لفّيها حوله دون أن تشدّيها كثيراً ودوّني الرقم على ورقة.
2- إذا كنت تفضّلين السوار ضيقاً يمكنك اعتماد القياس وفق الرقم الذي حصلت عليه. أما إذا كنت تريدينه مريحاً، عليك أن تزيدي سنتيمترين أو ثلاثة سنتيمترات للحصول على التصميم الذي ترغبينه. على سبيل المثال، إذا كان مقاس معصمك 15 سنتمرًا، يمكنك اختيار سوار بمقاس 16 أو 18 سنتمتراً.
3- تأكدي من أخذ القياس في المكان المناسب، أي المنطقة التي ستضعين عليها السوار، قبل عظمة المعصم أو بعدها، أو حتى في منتصف الذراع.
4- بالنسبة لبعض الأساور، من المهم معرفة قياس المعصم وقياس الكف. فالأساور التي لا يمكن فكّها والتي تُمرّر عبر الكف وصولاً الى المعصم، نحتاج لإنجازها الى معرفة مقاس الكف والمعصم على حد سواء.
5- إذا كنت ترغبين بشراء سوار لصديقتك، ولا تعرفين مقاس معصمها، ننصحك باختيار سوار بحجم معتدل أي سوار بقياس 19 سنتمرًا.

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سيدتي