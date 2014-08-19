بالفيديو .. تدشين «تحيا مصر» يبدأ بالسلام الوطنى وينتهى بالرقص على «بشرة خير»

بدأ مؤتمر حركة تحيا مصر بالوقوف للسلام الجمهوري ودقيقة حداد على شهداء الجيش والشرطة، وإنتهى المؤتمر بالرقص على أنغام تسلم الايادى وبشرة خير.

وكانت الحركة نظمت مؤتمر صحفى بمركز التعليم المدنى بالجزيرة للإعلان عن تدشين حركة نسائية شبابية، بحضور كل من محمد عطية عضو تكتل القوى الثورية، ومدحت الحداد رئيس حركة العسكريين المتقاعدين، وفريد واصل نقيب الفلاحين، وكان أبرز الغائبين عن المؤتمر الاعلامية نائلة عمارة واللواء حسام خيرالله المرشح الرئاسى السابق أعضاء اللجنة الاستشارية للحركة.

المراسل : بكر الشرقاوي

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