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المصريين الأحرار يختار 500 شباب نوبى لتأهيلهم لسوق العمل

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المصريين الأحرار يختار 500 شباب نوبى لتأهيلهم لسوق العمل المصريين الأحرار يختار 500 شباب نوبى لتأهيلهم لسوق العمل

أحمد سعيد- رئيس المصريين الاحرار

أعلنت نجلاء أبو المجد، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب يستعد لاختيار 500 من شباب وفتيات النوبة، لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وقالت أن هذه التدريبات تشتمل عدة محاور منها ،التنمية البشرية، واللغات، والنظم المعلوماتية، وكل ما يحتاجه الشباب النوبي لخوض سوق العمل، خاصة وأن تحتاج فى الفترة المقبلة سواعد كل ابناء الشعب المصرى لبناء مؤسساته وتنفيذ مشروعات قومية كبرى.

وأكدت نجلاء أبو المجد، أن المجلس الاستشاري للجمعيات والهيئات النوبية، برئاسة فوزي صالح، يقدم للحزب كافة المشكلات التي تواجه أهالي النوبة واحتياجاتهم وأن هناك خطوات جادة الفترة المقبلة نحو حل هذه الأزمات على كافة المستويات ، معلنة أنه تم الإنتهاء فعلياً أمس من عدة أزمات مر بها النادي النوبة العام بالقاهرة والتي كانت تؤرق أهالي النوبة، مطالبة النوبيين بعرض كافة مشكلاتهم وتضافر جهودهم حتى يتسنى حلها .

من جانبه قال فوزي صالح، رئيس المجلس الاستشاري للجمعيات والهيئات النوبية، أن الحزب يدعم النوبيين من خلال ممثلتهم فى المصريين الاحرار، وأننا نعرض عليها كافة المشكلات التي تعوق النوبيين وسرعان ما تستجيب لحل هذه الأزمات، معلناً أنه جاري الآن الوقوف مع موظفو الشئون الاجتماعية المفوضين بأعمال النادي النوبي العام بالقاهرة حالياً، وذلك للانتهاء سريعا للبدء في عمل الجمعية العمومية لاجراء الانتخابات للنادي.

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