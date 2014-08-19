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هيئة البترول: انتظام إنتاج معامل التكرير المصرية ووصول الشحنات المستوردة

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هيئة البترول: انتظام إنتاج معامل التكرير المصرية ووصول الشحنات المستوردة هيئة البترول: انتظام إنتاج معامل التكرير المصرية ووصول الشحنات المستوردة

ارتفاع الوقود في – أرشيفية

أكد الكيميائي عمرو مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للعمليات، أنه يتم متابعة موقف ضخ المنتجات البترولية يومياً على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى انتظام إنتاج معامل التكرير المصرية ووصول الشحنات المستوردة.

ونفي مصطفى في تصريح له اليوم الثلاثاء ما نشره أحد المواقع الإلكترونية حول وجود نقص فى البنزين والسولار فى محافظة الغربية أمس الإثنين، مشيراً إلى انتظام ضخ إمدادات الوقود من البنزين بأنواعه المختلفة والسولار لمدن وقرى المحافظة.

وأوضح أنه تم ضخ 495 طنا من البنزين (80) بنسبة تنفيذ 107% من المخطط ، و184 طنا منالبنزين (92) بنسبة تنفيذ 127% ,و1542 طن سولار بنسبة تنفيذ 116%.

 

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