قرار جمهوري بوقف رئيس جامعة المنيا عن العمل

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا، بوقف الدكتور محمد أحمد شريف، رئيس جامعة المنيا، عن العمل لمدة 3 أشهر، أو حتى بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، بداية من الأربعاء.

كان مجلس الوزراء قد أعد مذكرة قانونية عاجلة حول مخالفات شريف، والتى كشفت عنها تقارير الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية، لإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وارتكابه العديد من المخالفات المالية.

وكانت “ONA”، قد نشرت تقريراً مطولاً، يحمل توجيه من وزير التعليم العالي وائل الدجوي، إلي المهندس إبراهيم محلب، بشأن بعض المخالفات المنسوبة للدكتور محمد احمد شريف رئيس جامعة المنيا.

وقد وجه المهندس أبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء باحالة الموضوع للسيد الاستاذ الدكتور الوزير لاجراء التحقيق اللازم فى هذا الشأن .

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