بالصور.. المدن بين الأكثر والأقل نومًا

ينام سكان مدينة ميلبورن الأسترالية أكبر عدد من الساعات يومياً، في حين ينام اليابانيون في طوكيو أقل عدد ساعات، رغم أنها ليست المدينة التي لا تعرف النوم، أما الأمريكيون فهم بحاجة إلى المزيد من النوم، بحسب ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أنه بالتركيز على شهر واحد فقط (يونيو 2013) يمكننا أن نرى فارقاً صارخاً في كيفية النوم وتحركات الأشخاص، فعلى سبيل المثال، يستيقظ الأمريكيون في نيويورك مبكراً في عطلة نهاية الأسبوع، لكنهم ينامون عدد ساعات أكبر في إجازاتهم، وذلك على عكس الوضع في بكين أو أورلاندو.

في حين احتلت طوكيو أسفل القائمة، حيث ينام اليابانيون 5 ساعات و46 دقيقة في الليلة.

واعتمدت الصحيفة على تطبيق «يو بي» الذي يتعقب تحركات مستخدميه ونومهم. ورتبت الصحيفة قائمة الدول التي تنام عدد ساعات أكثر وأقل على النحو التالي:

المدن التي تنام أكثر عدد ساعات:

1- ميلبورن- أستراليا: 7 ساعات و5 دقائق.

2- لندن- بريطانيا: 7ساعات و2 دقيقة.

3- دنفر- كولورادو: 7ساعات و2 دقيقة.

5- بريسبان- أستراليا: 7 ساعات.

6- باريس- فرنسا: 7 ساعات.

المدن التي تنام أقل عدد ساعات:

1- طوكيو- اليابان: 5 ساعات و46 دقيقة.

2- سول- كوريا الجنوبية: 5 ساعات و55 دقيقة.

3- دبي- الإمارات العربية المتحدة: 6 ساعات و32 دقيقة.

4- سنغافورة- سنغافورة: 6 ساعات و32 دقيقة.

5- مكسيكو سيتي- المكسيك: 6 ساعات و32 دقيقة.