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بالصور..«مهرجان المربى» الروسي يجتذب مليون زائر بمشاركة 12 دولة بينهن إسرائيل

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استضافت العاصمة الروسية، موسكو، مهرجان «المربي»، والذي شارك فيه أكثر من 1.5 مليون شخص، حسب موقع إذاعة «صوت روسيا».

وأوضحت الإذاعة أن فعاليات المهرجان، الذي أقيم في الفترة 8- 17 أغسطس، أقيمت في 19 ساحة بموسكو، وشملت تقديم دروس حول أنواع المربي بأنواعها المختلفة، وتذوقها الزوار، وأيضا تعلم كيف تحضيرها.

وشارك في المهرجان 12 شخص مثلوا دول: إيطاليا و تايلاند و إسرائيل و فرنسا و المكسيك و اليونان و وبلجيكا.

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