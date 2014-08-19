بالصور..«مهرجان المربى» الروسي يجتذب مليون زائر بمشاركة 12 دولة بينهن إسرائيل
استضافت العاصمة الروسية، موسكو، مهرجان «المربي»، والذي شارك فيه أكثر من 1.5 مليون شخص، حسب موقع إذاعة «صوت روسيا».
وأوضحت الإذاعة أن فعاليات المهرجان، الذي أقيم في الفترة 8- 17 أغسطس، أقيمت في 19 ساحة بموسكو، وشملت تقديم دروس حول أنواع المربي بأنواعها المختلفة، وتذوقها الزوار، وأيضا تعلم كيف تحضيرها.
وشارك في المهرجان 12 شخص مثلوا دول: إيطاليا و تايلاند و إسرائيل و فرنسا و المكسيك و اليونان و وبلجيكا.
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