القبض على سائق تحرش بسائحة سلوفاكية في الغردقة‎

ألقت مباحث شرطة السياحة بمدينة الغردقة القبض علي سائق سيارة سياحية، بعد أن اتهمته سائحة سلوفاكية الجنسية بالتحرش الجنسي بها أثناء عودتها من رحلة بحرية بالغردقة، وملامسة مناطق حساسة بجسدها.

تم ضبط المتهم وتحرر المحضر رقم «3426 إدارى ثان الغردقة» وقرر المستشار إيهاب مهنا، رئيس النيابة، حجزه لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت الواقعة عندما تلقى العقيد أحمد عبد الخالق، رئيس مباحث شرطة السياحة بالبحر الأحمر، بلاغاً من سائحة سلوفاكية الجنسية تدعى «جان. ك»، 22 سنة، تفيد فيه بتعرضها لحالة تحرش من قبل سائق سيارة سياحية، بعد عودتها من رحلة بحرية بإحدى الجزر بالغردقة.

وقالت السائحة إنه أثناء عودتها لفندقها المقيمة به بالجونة، وبعد أن قام السائق بإنزال السياح الذين كانوا برفقتها لمكان إقامتهم بالفنادق المختلفة، كانت السائحة آخر من تبقى بالسيارة، فقام السائق بملامسة مناطق حساسة بجسدها.

تم تشكيل فريق بحث ترأسه المقدم وليد عبد الرحيم، وتم التعرف على السائق من شركة النقل السياحى الذى يعمل بها ويدعى «مينا. م. ن»، 26 سنة، سائق، وتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة التى أمرت بحجزه لحين ورود تحريات المباحث.