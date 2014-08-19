وزير إسرائيلي: «مفاوضات القاهرة» لا تخدم مصالحنا الأمنية ولا معنى لاستمرارها

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الثلاثاء، إن «المفاوضات مع الوفد الفلسطيني في القاهرة لا تخدم المصالح الأمنية لإسرائيل ولا معنى لاستمرارها».

وجاءت تصريحات ساعر في أعقاب إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

وأمرت إسرائيل، الثلاثاء، وفدها المفاوض المشارك في محادثات التهدئة في القاهرة بالعودة بعد سقوط 3 صواريخ على جنوب إسرائيل، حسب ما أعلن مسؤول إسرائيلي.

وذكر مسؤولون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أصدر أوامره للجيش بشن هجمات جديدة على غزة ردًا على القصف الصاروخي، الذي استهدف جنوب إسرائيل.